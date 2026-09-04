Govind Bagh Baramati : पवारांच्या गोविंद बागेत 3 किलो वजनाच्या 'शरद आंब्याची' लागवड; बारामतीत प्रयोगशील शेतकऱ्याचं कौतुक, AI शेतीचाही दिला सल्ला

मोडनिंब : अरण (ता. माढा) येथील आंबा उत्पादक शेतकरी दत्तात्रेय घाडगे यांनी विकसित केलेल्या 'शरद आंबा' या झाडांची लागवड गोविंद बागेत करण्यात आली. जवळपास तीन किलोहून अधिक वजनाच्या आंब्याचे उत्पादन या विकसित वाणातून घेतले जाते. दत्तात्रेय घाडगे यांनी बुधवारी या विकसित वाणाची रोपे बारामती येथे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना भेट (Sharad Pawar Sharad Mango variety) दिली. यावेळी श्री. पवार यांनी या रोपांची श्री. घाडगे यांच्या हातूनच लागवड केली..यावेळी श्री. पवार यांनी दत्तात्रय घाडगे यांच्या प्रयोगशीलतेचे कौतुक केले. सातत्यपूर्ण मेहनत घेत माळरानावर आधुनिक शेती करत सावतोबांच्या कर्मभूमीत फुलवलेल्या सावता आंबा बागेचे त्यांनी कौतुक केले..आंब्यात नवनवीन वाण विकसित करून घाडगे यांनी उत्पादनाची गुणवत्ता आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केल्याचे ते म्हणाले. यासोबतच या आंबा बागेत आधुनिक एआय तंत्रज्ञान अवलंबण्याची त्यांनी सूचना केली. पुढील महिन्यात सावता आंबा बागेची पाहणी करण्याकरिता अरण येथे येण्याचे आश्वासन त्यांनी श्री. घाडगे यांना दिले..Shaktipeeth Highway Row : कोल्हापुरातील शिवाजी चौकात राजू शेट्टी-राजेश क्षीरसागर समर्थकांत जोरदार राडा; शेट्टी समर्थकांच्या वाहनांवर लाथा, बुक्क्यांनी हल्ला.सीना माढा पाणी वाटपात लक्ष घालण्याचेही आश्वासन श्री. पवार यांनी दिल्याचे दत्तात्रय घाडगे यांनी सांगितले. मागील वर्षापासून सीना माढा उपसा सिंचन योजनेच्या पाणी वाटपाचा मुद्दा मोठ्या प्रमाणावर गाजत आहे. याबाबत अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन पाणी वाटपाचे सुलभीकरण करण्याचे आश्वासन पवार यांनी दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.