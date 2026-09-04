सोलापूर

Govind Bagh Baramati : पवारांच्या गोविंद बागेत 3 किलो वजनाच्या 'शरद आंब्याची' लागवड; बारामतीत प्रयोगशील शेतकऱ्याचं कौतुक, AI शेतीचाही दिला सल्ला

Sharad Mango variety developed by Dattatray Ghadge : अरणच्या शेतकरी दत्तात्रय घाडगे यांनी विकसित केलेल्या ‘शरद आंबा’ वाणाची बारामतीतील गोविंद बागेत लागवड झाली. शरद पवारांनी प्रयोगशीलतेचे कौतुक करून आंबा बागेत एआय तंत्रज्ञानाचा वापर सुचवला.
Dattatray Ghadge innovative mango farming

Dattatray Ghadge innovative mango farming

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विरण कुलकर्णी
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मोडनिंब : अरण (ता. माढा) येथील आंबा उत्पादक शेतकरी दत्तात्रेय घाडगे यांनी विकसित केलेल्या 'शरद आंबा' या झाडांची लागवड गोविंद बागेत करण्यात आली. जवळपास तीन किलोहून अधिक वजनाच्या आंब्याचे उत्पादन या विकसित वाणातून घेतले जाते. दत्तात्रेय घाडगे यांनी बुधवारी या विकसित वाणाची रोपे बारामती येथे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना भेट (Sharad Pawar Sharad Mango variety) दिली. यावेळी श्री. पवार यांनी या रोपांची श्री. घाडगे यांच्या हातूनच लागवड केली.

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