Ujani Canal Tragedy: उजनी डाव्या कालव्यात पोहण्यासाठी गेलेल्या दोन फरशी कारागिरांचा बुडून मृत्यू

मोहोळ : ढोक बाभुळगाव ता मोहोळ येथील उजनी डाव्या कालव्यात पोहण्यासाठी गेलेले फरशी बसविणारे कारागीर वाहून गेले होते. अखेर रविवार ता 17 रोजी त्यांचे मृतदेह काल०याच्या पाण्यावर तरंगताना आढळून आले. पोलीस प्रशासनाने व गावकऱ्यांच्या मदतीने ते मृतदेह पाण्याबाहेर काढून शवविच्छेदना साठी मोहोळ ला पाठवून ते त्यांच्या मूळ गावी रवाना केल्याची माहिती पोलीस निरीक्षक बाजीराव पोवार यांनी दिली..शनिवार ता 16 रोजी दुपारी अडीच वाजता ढोक बाभुळगाव येथे फरशी बसविणारे कारागीर शशिकांत रोहिदास चोपडा व बाबुलाल हेमराज चोपडा दोघे रा खेतडा राजस्थान हे चौधरी वस्ती जवळील उजनी डाव्या कालव्यात त्यांच्या अन्य दोघा साथी दारासमवेत पोहण्यासाठी गेले होते. अगोदर बाबुलाल चोपडा याने पाण्यात उडी मारली, मात्र त्याला वाचविण्या साठी शशिकांत चोपडा यांने पाण्यात उडी मारली. मात्र घाबरलेल्या बाबुलालने शशिकांत चा पाय घट्ट धरला त्यामुळे दोघेही बुडाले. कालव्याच्या पाण्याच्या खोलीचा अंदाज दोघांनाही आला नाही. बराच वेळ ते दोघे वर येईनात म्हणून त्यांचे साथीदार घाबरले. त्यांनी इतर नातेवाईकांना व पोलीस पाटील यांना ही घटना सांगितली. दरम्यान दुपारी अडीच वाजल्या पासून गावातील युवकांनी तसेच पट्टीच्या पोहणाऱ्यांनीही त्या दोघांना शोधण्याचा मोठा प्रयत्न केला, मात्र ते दोघे मिळून आले नाहीत. रात्र झाल्याने शोध कार्य थांबविण्यात आले..मात्र तालुक्यातील असे फरशी बसवणारे सर्वच कारागीर ढोक बाभुळगाव येथे आले होते. ते रात्रभर कालव्या जवळ थांबून होते. रविवारी सकाळी जीव रक्षक पथक येणार होते. मात्र सकाळी साडेसहा वाजण्याच्या सुमारास गावातील काही नागरिकांना एकाचा मृतदेह पाण्यावर फुगुन तरंगताना आढळून आला, तर दुसऱ्याचा मृतदेह आठ वाजता फुगून वर येऊन तरंगताना आढळून आला. गावकऱ्यांनी व पोलीस पाटलांनी स्थानिकांच्या मदतीने मृतदेह पाण्याबाहेर काढून शवविच्छेदना साठी मोहोळ येथील ग्रामीण रुग्णालयात पाठविले. शवविच्छेदन करून ते दोन मृतदेह पोलीस प्रशासनाने त्यांच्या मूळ खेतडा जिल्हा झुंझुनू राजस्थान या गावी रवाना केले.या घटनेची नोंद मोहोळ पोलिसात झाली असून अधिक तपास मोहोळ पोलीस करीत आहेत.