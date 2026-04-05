Solapur BJP Leader: सोलापूर भाजपचे जिल्हाध्यक्ष शशिकांत चव्हाण केरळ विधानसभा रणांगणात; स्थानिक पॅटर्नवर प्रचाराला वेग

मंगळवेढा : नगरपालिका, महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या यशाचे वाटेकरी ठरलेल्या जिल्ह्यातील अनेक भाजप नेत्यांना प्रचारासाठी सध्या केरळम विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या आखाड्यात उतरवले आहेत त्यामध्ये भाजप जिल्हाध्यक्ष शशिकांत चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील यश नेतृत्वाखाली पक्षाने मिळेल या यशाची दखल घेत त्यांना केरळम दौऱ्यावर पाठवले..सहा महिन्यापूर्वी झालेल्या नगरपालिका निवडणुकीपूर्वी नगरपालिकेच्या निवडणुका या आघाडीच्या चिन्हावर न करता पक्षीय चिन्हावर लढवल्या जातील असे संकेत सर्वप्रथम भाजप ग्रामीणचे जिल्हाध्यक्ष शशिकांत चव्हाण यांनी दिले. त्या घोषणेची पालकमंत्री जयकुमार गोरे व पक्ष नेतृत्वाने गंभीर्याने दखल घेत तोच पॅटर्न जिल्हाभर राबवला त्यामध्ये जिल्ह्यामध्ये त्याला अपेक्षित यश मिळालं तोच कित्ता महानगरपालिका निवडणुकीत गिरवला. त्या पाठोपाठ जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत देखील त्याचे परिणाम सकारात्मक दिसून आल्यामुळे जिल्ह्याच्या राजकारणामध्ये पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्याबरोबर जिल्हाध्यक्ष शशिकांत चव्हाण यांच्या नेतृत्वाची चुणूक दिसून आली मात्र जिल्ह्यात मिळालेल्या दमदार यशामुळे भाजप नेतृत्वाने त्याना केरळम राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका सुरू आहेत त्या निवडणुकीच्या प्रचारात दरम्यान उतरवले. .त्यामध्ये भाजपचे जिल्हाध्यक्ष शशिकांत चव्हाण आमदार श्रीकांत भारतीय कुरुल चे जिल्हा परिषद सदस्य सचिन जाधव पंचायत समिती सदस्य अंकुश आवताडे व माजी अध्यक्ष एकनाथ पवार आदींना या मतदारसंघात उतरवले. कोणत्याही निवडणुकीत नियोजनबद्ध आणि पूर्ण ताकदीने उतरण्याची भाजपची रणनीती अलीकडच्या काळात यशस्वी ठरत आहे आणि तोच पॅटर्न घेऊन सध्या विधानसभा निवडणुका लढवल्या जात आहेत. त्यामुळे राज्यातील भाजपचे अनेक नेते दक्षिण भारतात सुरू असलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या आखाड्यात तिथल्या स्थानिक वेशभूषा रुढी परंपरेशी जवळीक साधत उतरवले आहेत..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र राज्य जिल्हा आणि पंचायत समिती या चारही ठिकाणी पक्षाला अपेक्षित यश मिळाले. आम्ही इथल्या यशाचे गमक तिथल्या मतदाराला सांगून पुन्हा यामध्ये भाजपचे जास्तीत जास्त उमेदवार कशा पद्धतीने निवडून येतील या दृष्टीने मतदारांशी भेट घेऊन सांगत आहोत.शशिकांत चव्हाण जिल्हाध्यक्ष भाजप.