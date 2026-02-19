सोलापूर

Shiv Jayanti Mohol : मोहोळ तालुक्यात 40 ठिकाणी "एक गाव एक शिवजयंती" उपक्रम विविध मंडळांचा सामाजीक उपक्रमावर भर

Shiv Jayanti celebration : मोहोळ तालुक्यात शिवजयंतीनिमित्त ५२ ठिकाणी शिवमूर्ती प्राणप्रतिष्ठा व ४० गावांत ‘एक गाव एक शिवजयंती’ उपक्रम राबविण्यात आला. सामाजिक कार्यक्रम, रक्तदान शिबिरे, पारंपरिक मिरवणुका आयोजित झाल्या. डॉल्बीबंदी व पोलिसांच्या कडक बंदोबस्तामुळे उत्सव शांततेत साजरा होत आहे.
sakal

राजकुमार शहा
Updated on

मोहोळ : शिवजयंतच्या पार्श्वभूमीवर मोहोळ शहर व ग्रामीण भागात 52 ठिकाणी शिवमुर्तीची प्राणप्रतिष्ठा करण्यात आली असून, 40 गावात "एक गाव एक शिवजयंती" हा उपक्रम राबविला असल्याची माहिती नुतन पोलीस निरीक्षक बाजीराव पोवार यांनी दिली.

