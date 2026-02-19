Shiv Jayanti Mohol : मोहोळ तालुक्यात 40 ठिकाणी "एक गाव एक शिवजयंती" उपक्रम विविध मंडळांचा सामाजीक उपक्रमावर भर

मोहोळ : शिवजयंतच्या पार्श्वभूमीवर मोहोळ शहर व ग्रामीण भागात 52 ठिकाणी शिवमुर्तीची प्राणप्रतिष्ठा करण्यात आली असून, 40 गावात "एक गाव एक शिवजयंती" हा उपक्रम राबविला असल्याची माहिती नुतन पोलीस निरीक्षक बाजीराव पोवार यांनी दिली. .मोहोळ तालुक्यात शिवजयंती मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात येत आहे. चालू वर्षी शिवजयंती मंडळांनी सामाजिक उपक्रमावर भर दिला आहे.त्यात शिवचरित्रांच्या पुस्तकाचे वाटप, वक्तृत्व स्पर्धा,रक्तदान शिबीरे यासह अन्य सामाजिक उपक्रमाचा समावेश आहे..Latest Marathi News Live Update: देश-विदेशासह राज्यात दिवसभरात काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर.पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, अप्पर पोलीस अधीक्षक प्रीतम यावलकर, उपविभागीय पोलीस अधिकारी संकेत देवळेकर यांच्या आवाहना नुसार डॉल्बी न लावण्याची ग्वाही शिवजयंतीच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित केलेल्या विविध मंडळाच्या बैठकीत मंडळाच्या प्रमुखांनी दिली..प्राणप्रतिष्ठा केलेल्या 32 मंडळांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमा व मूर्तीची मिरवणूक काढण्यात येणार असल्याचे सांगत, या मिरवणुका पारंपारिक वाद्याच्या तालात निघणार आहेत. शिवजयंती तणाव मुक्त वातावरणात साजरी करण्यासाठी शहरातील मुख्य मार्गावरून पोलिसांनी पथसंचलन केले, त्यात सर्व पोलीस अधिकारी, पोलीस अंमलदार, होमगार्ड सहभागी झाले होते. त्यामुळे गुन्हेगारांचे धाबे दणाणले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.