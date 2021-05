Human Touch Story News

सोलापूर : आईचे दूध म्हणजे अमृतच होय. जन्म होताच आईचे दूध आवश्‍यकच. मात्र शेळगी- दहिटणे शिवारात अशोक मसूती यांच्या शेताजवळ मातृदिनाच्या पूर्वसंध्येला शेळीच्या दुधाने हरणाच्या अवघ्या दोन दिवसांच्या जखमी पडसाला जीवदान मिळाले. (Just two days old deer calves survived with goats milk)