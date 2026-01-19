सोलापूर

Solapur Political : दामाजी कारखान्याचे अध्यक्ष शिवानंद पाटील जिल्हा परिषद निवडणुकीपासून अलिप्त; राजकीय चर्चांना पूर्णविराम

Shivananad Patil : दामाजी साखर कारखान्याच्या जबाबदाऱ्या लक्षात घेऊन अध्यक्ष शिवानंद पाटील यांनी जिल्हा परिषद निवडणुकीपासून अलिप्त राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे मंगळवेढा तालुक्यातील राजकीय चर्चांना पूर्णविराम मिळाला आहे.
Shivananad Patil Steps Away from Zilla Parishad Elections

हुकूम मुलाणी ​
मंगळवेढा : श्री संत दामाजी सहकारी साखर कारखाना अध्यक्ष शिवानंद पाटील यांनी नगरपालिका निवडणुकीप्रमाणे जिल्हा परिषद निवडणुकीत देखील आखाड्यातून बाहेर राहण्याचा निर्णय घेतला. दोन दिवस तालुक्याच्या राजकीय वर्तुळात सुरू असलेल्या चर्चेला त्यांनी पूर्णविराम दिला.

