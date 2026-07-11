Gajanan Maharaj Palkhi : रामवाडीत फुलांच्या पायघड्या, विष्णू मिल चाळीत रांगोळ्या! 57 वर्षांनंतर गजानन माऊलींच्या दर्शनाचा सुवर्णयोग; 'या' मार्गावरून जाणार महाराजांची पालखी

सोलापूर : श्री गजानन महाराज पालखी सोहळा ५७ वर्षांनी प्रथमच रामवाडी, लक्ष्मी-विष्णू मिल चाळीच्या परिसरातून जाणार (Solapur Warkari Palkhi procession 2026) आहे. प्रत्यक्ष देवच आमच्या भेटीला येत आहे, ही भावना प्रत्येकाच्या मनात असून, रामवाडी पोलिस चौकीपासून विष्णू मिल चाळीपर्यंत रांगोळ्या आणि फुलांच्या पायघड्यांनी पालखीचे स्वागत करण्यात येणार आहे..दमाणी नगर येथील रेल्वे उड्डाणपुलाच्या कामामुळे पालखी मार्गात बदल झाला असून, त्यामुळे रामवाडी व लक्ष्मी-विष्णु मिल चाळीतील नागरिकांना प्रथमच दर्शनाची संधी मिळणार आहे..वारकऱ्यांना सुविधा द्या : महापौर कोंड्यालश्री संत गजानन महाराज (शेगाव) पालखी सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर भाविक व वारकऱ्यांची कोणतीही गैरसोय होऊ नये, यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करून आवश्यक नागरी सुविधा वेळेत उपलब्ध करून द्याव्यात, असे आदेश महापौर विनायक कोंड्याल यांनी दिले. क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले सभागृहात महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आढावा बैठकीत पालखी मार्गावरील स्वच्छता, रस्त्यांची दुरुस्ती, प्रकाश व्यवस्था, पाणीपुरवठा तसेच मुक्कामाच्या ठिकाणच्या व्यवस्थेचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. पालखी मार्गावरील खड्डे तातडीने बुजविणे, झाडांच्या अडथळा ठरणाऱ्या फांद्यांची छाटणी, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, मोबाइल स्वच्छतागृहे, आरोग्य पथक, रुग्णवाहिका व औषधोपचाराची प्राथमिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना दिल्या..Pune Palkhi Sohala : विठू नामाचा गजर अन् डोळ्यात पाणी! दोन दिवसांच्या मुक्कामानंतर माऊली-तुकोबांची पालखी पंढरीकडे मार्गस्थ, पुण्यनगरी भावुक, 'असा' दिला निरोप.संभाव्य विश्रांतीची ठिकाणेपालखी सोहळा यंदा मार्ग बदलल्याने डोणगाव रोडवरील नागनाथ मंदिर, विष्णु मिल चाळ किंवा एक्झिबिशन सेंटर येथे विसावा घेण्याची शक्यता आहे. अंतिम निर्णय पालखी सोहळा नियोजन समिती घेणार आहे..रामवाडी भागातून श्री गजानन महाराजांचा पालखी सोहळा जाणार आहे. सोहळ्याचे भव्य-दिव्य स्वागत तर करूच पण सोबत सोलापूरवर पावसाची कृपा व्हावी, अशी प्रार्थना महाराजांच्या चरणी करणार आहोत.-किसन जाधव, नगरसेवककदाचित यंदाच हा योग लाभणार आहे. रामवाडी पोलिस चौकीपासून विष्णु मिल चाळीपर्यंत रांगोळ्या, फुलांच्या पायघड्यांनी स्वागत करू. वारकऱ्यांसाठी आवश्यक वस्तूंच्या किटचेही वाटप करण्यात येणार आहे. पालखीने विष्णु मिल चाळीत काही काळ विश्रांती घ्यावी, अशी आमची इच्छा आहे.-दिलीप कोल्हे, माजी उपमहापौरदेवच आमच्या भेटीला येतोय ही भावना शब्दांत व्यक्त करता येणार नाही. महाराजांच्या चरणस्पर्शाने आमचा परिसर पावन होणार, याचीच आम्ही आतुरतेने वाट पाहत आहोत. हा सोहळा दारी येणे हे पूर्वजन्माच्या पुण्याईचे फळ या जन्मात लाभत आहे.-अभिजित ननवरे, रहिवासी, विष्णु मिल चाळ.दर्शनापूर्वीच महाराजांचा आशीर्वाददोन्ही चाळींसाठी महत्त्वाचा असलेला ‘बीटू’चा प्रश्न शासनदरबारी मार्गी लागल्यानंतर प्रथमच पालखी या मार्गाने येत आहे. हा केवळ योगायोग नसून, महाराजांनी दर्शनापूर्वीच कृपाप्रसाद दिल्याची भावना अनेक भक्त व्यक्त करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.