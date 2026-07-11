सोलापूर

Gajanan Maharaj Palkhi : रामवाडीत फुलांच्या पायघड्या, विष्णू मिल चाळीत रांगोळ्या! 57 वर्षांनंतर गजानन माऊलींच्या दर्शनाचा सुवर्णयोग; 'या' मार्गावरून जाणार महाराजांची पालखी

Shri Gajanan Maharaj Palkhi Solapur 2026 route : ५७ वर्षांनंतर प्रथमच श्री गजानन महाराज पालखी रामवाडी व लक्ष्मी-विष्णू मिल परिसरातून जाणार आहे. मार्ग बदलामुळे नागरिकांना ऐतिहासिक दर्शनाची संधी मिळणार आहे.
Gajanan Maharaj Palkhi route change Solapur

Gajanan Maharaj Palkhi route change Solapur

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

सोलापूर : श्री गजानन महाराज पालखी सोहळा ५७ वर्षांनी प्रथमच रामवाडी, लक्ष्मी-विष्णू मिल चाळीच्या परिसरातून जाणार (Solapur Warkari Palkhi procession 2026) आहे. प्रत्यक्ष देवच आमच्या भेटीला येत आहे, ही भावना प्रत्येकाच्या मनात असून, रामवाडी पोलिस चौकीपासून विष्णू मिल चाळीपर्यंत रांगोळ्या आणि फुलांच्या पायघड्यांनी पालखीचे स्वागत करण्यात येणार आहे.

Loading content, please wait...
warkari
Pandharpur Ashadhi Wari
Aashadi wari
Shri Gajanan Maharaj
gajanan maharaj temple
Solapur