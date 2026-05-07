Solapur Religious Event: माढा येथील श्री विठ्ठल मंदिरात १२ ते १४ मे त्रिदिवसीय हरिनाम सप्ताह व कळसारोहण सोहळा

माढा : माढयातील कसबा पेठेतील श्नी. विठ्ठल मंदिरात १२ ते १४ मे दरम्यान मंदिरावर कळसारोहण सोहळ्यानिमित्त त्रिदिवसीय हरिनाम सप्ताह व कीर्तन सोहळ्याचे आयोजन केले आहे. राज्यभरातून या कार्यक्रमासाठी हजर भाविक उपस्थित राहणार आहेत. .मंगळवारी (ता. १२) प्रारंभ व शुद्धीकरण दिवस - या दिवशी ह.भ.प. व शिवशंभू व्याख्याते कबीर महाराज आतार सायंकाळी ०८ ते १० या वेळेत कीर्तन होणार आहे. बुधवारी (ता. १३) संस्कार व अधिवास दिवस - सकाळी अकरा ते बारा या वेळेत संगीत गाथा पूजन, भजन, कळासारोहण समारंभाचे कळस धान्याधिवास, न्यासविधी, होम-हवन, मंदिर शिखर पूजन, ग्रामप्रक्षिणा व पालखी सोहळा होणार आहे. रात्री आठ ते दहा या वेळेत ह.भ.प. श्नी योगीराज महाराज गोसावी यांची कीर्तन सेवा आहे. गुरुवारी (ता. १४) मुख्य कळसारोहण सोहळा आहे. सकाळी दहा ते बारा या वेळेत हे.भ.प. माऊली कदम महाराज यांची कीर्तन सेवा आहे. या दिवशी कळस न्यास, शुभ मुहूर्तावर कळसारोहण, ध्वजारोहण, महाआरती, पूर्णाहुती व महाप्रसाद आहे..कळसावर होण्याच्या समारंभाच्या सर्व विधीचा शुभारंभ आमदार अभिजीत पाटील यांच्या हस्ते होणार आहे. कळस रोहण समारंभाचे मुख्य विधी १४ मे रोजी सकाळी नऊ वाजता परमपूज्य रामानंद सरस्वती महाराज यांच्या कृपाशीर्वादाने व परमपूज्य शिवचरणानंदजी महाराज चिंचगाव टेकडी व ह भ प पांडुरंग महाराज तुपे खानापूर यांच्या शुभहस्ते होणार आहेत.