Snakes: धोत्रीपासून हत्तीकणबसपर्यंत अजगरांचा प्रकट अधिवास; जाणून घ्या सापांविषयी महत्वाची माहिती

Snake Types India: अत्यंत दुर्मिळ व वन्यजीव अधिसूची क्रमांक एकमधील अजगर जातीच्या सापाचा सोलापूर जिल्ह्यातही अधिवास असल्याचे स्पष्ट झाले आहे
सकाळ वृत्तसेवा
अरविंद मोटे

Solapur Snackes News: अत्यंत दुर्मिळ व वन्यजीव अधिसूची क्रमांक एकमधील अजगर जातीच्या सापाचा सोलापूर जिल्ह्यातही अधिवास असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. २० ऑक्टोबर रोजी धोत्री (ता. दक्षिण सोलापूर) परिसरात अजगर आढळला होता. त्या पाठोपाठ सोमवारी (ता. ३) हत्तीकणबस (ता. अक्कलकोट) येथेही अजगर आढळून आला आहे.

