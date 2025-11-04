Snakes: धोत्रीपासून हत्तीकणबसपर्यंत अजगरांचा प्रकट अधिवास; जाणून घ्या सापांविषयी महत्वाची माहिती

अरविंद मोटेSolapur Snackes News: अत्यंत दुर्मिळ व वन्यजीव अधिसूची क्रमांक एकमधील अजगर जातीच्या सापाचा सोलापूर जिल्ह्यातही अधिवास असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. २० ऑक्टोबर रोजी धोत्री (ता. दक्षिण सोलापूर) परिसरात अजगर आढळला होता. त्या पाठोपाठ सोमवारी (ता. ३) हत्तीकणबस (ता. अक्कलकोट) येथेही अजगर आढळून आला आहे..धोत्री (ता. दक्षिण सोलापूर) येथील गोकूळ शुगर इंडस्ट्रीज येथे साडेसात फूट लांबीचा अजगर २० ऑक्टोबर रोजी आढळून आला होता. नाग फाउंडेशनच्या टीमने त्याला पकडून नैसर्गिक अधिवासात मुक्त केले होते. या घटनेला दहा दिवस होत असतानाच हत्तीकणबस (ता. अक्कलकोट) येथे साडेआठ फूट लांबीचा अजगर सोमवारी (ता. ३) आढळून आला आहे. या अजगराला नाग फाउंडेशनचे भूकंप जोशी, यादव व्हटकर यांनी रेस्क्यू करून या अजगरास वन विभागाच्या ताब्यात दिले आहे. या अजगराची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली असून या तपासणीत तो सुदृढ असल्याचे आढळले आहे..Winter Birds: थंडीची चाहूल लागताच पाहुणे पक्ष्यांचे आगमन; जाणून घ्या सोलापूरमध्ये कुठे आणि कसे पाहाल पक्षीवैभव!.अजगराच्या अधिवासाच्या नोंदीजिल्ह्यात १२ नोव्हेंबर २०१९ रोजी करमाळा तालुक्यातील वीट परिसरात १२ ते १३ फूट लांबीचा अजगर आढळला होता. मादी प्रजातीच्या गरोदर अवस्थेतील या अजगराने एक शेळी गिळली होती. अशा अवस्थेत रानकुत्र्यांनी केलेल्या हल्ल्यात जखमी होन दोन दिवसांनंतर हे अजगर मृत्यू पावले होते. कोरानाच्या लॉकडाऊन काळात करजगी व अक्कलकोट परिसरातील आणखी एका गावातही आढळून आले होते..अजगरांचा प्रमुख अधिवासभारतीय अजगराचा अधिवास भारतासह दक्षिण नेपाळ, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूतान, बांगलादेश आणि म्यानमारच्या काही भागांमध्ये आहे. गवताळ प्रदेश, दलदल, दलदलीचे भाग, खडकाळ प्रदेश, जंगले, झुडपी जंगले आणि नदीच्या खोऱ्यात आढळतो. अजगराला चांगले पोहता येत असल्याने पाण्याच्या ठिकाणीही दिसतो.बिन विषारी मात्र धोकादायकभारतीय अजगर जगातल्या सर्वांत मोठ्या सापांपैकी एक आहे. ते साधारणपणे फिकट तपकिरी रंगाचे असतात आणि त्यांच्यावर तपकिरी रंगाचे चौकोनी ठिपके असतात. अजगर हा पक्षी, ससे, हरणे, शेळ्या आणि अगदी बिबट्याला देखील खाऊ शकतो. मादी अजगर साधारणपणे ५० ते ७० दिवसांपर्यंत अंडी उबवते. अजगर आक्रमक नसतात. तुलनेने हळू चालणारे असतात, परंतु भक्ष्य पकडण्यासाठी ते वेगाने हल्ला करू शकतात. साधारणपणे त्यांना १५ ते १७ वर्षे आयुष्य असते. भारतीय अजगर बिनविषारी असले.UK University Scholarships: ब्रिटनमध्ये उच्च शिक्षण घ्यायचंय? या विद्यापीठात मिळणार आहे आकर्षक शिष्यवृत्ती, जाणून घ्या नियम आणि अटी .आतापर्यंत सोलापुरात अजगर आढळल्याच्या नोंदी अगदी बोटावर मोजण्याइतक्या आहेत. भीमा व नदीचा परिसर आणि तेथील नैसर्गिक वनांमुळे या सापांना अनुकूल अधिवास जिल्ह्यात आहे. या सापाला वन्यजीव विभागाच्या सूची क्रमांक एकमध्ये स्थान असल्याने याला वाघाइतकेच संरक्षण लाभले आहे. यामुळे कुठे अजगर आढळले तर घाबरून न जाता वन विभागाची हेल्पलाइन १९२६ या क्रमांकावर संपर्क साधावा.- राहुल शिंदे, सर्प अभ्यासक, सोलापूर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.