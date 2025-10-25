सोलापूर

Solapur: सोलापूर शहरातील १७ रस्त्यांसाठी पाच कोटींचा विशेष निधी मंजूर

Solapur Roads: शहरात नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी शासनाने पाच कोटींचा विशेष निधी शहर मध्य मतदारसंघातील १७ रस्त्यांसाठी मंजूर करण्यात आला आहे
Solapur Roads

Solapur Roads

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Solapur Municipal Projects: शहरात नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी शासनाने पाच कोटींचा विशेष निधी शहर मध्य मतदारसंघातील १७ रस्त्यांसाठी मंजूर करण्यात आला आहे. शहरातील रस्ते सुधारण्यावर महापालिकेने भर दिला आहे.

Loading content, please wait...
Road Development
Development
Project
solapur city
Road Construction
Solapur
Government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com