सोलापूर

Solapur Robbery News: सोलापुरात धाडसी चोरीचा थरार; लहान मुलाच्या गळ्यावर चाकू लावून अवंतीनगरातील दोन घरांवर डल्ला

Daring Robbery In Solapur's Avanti Nagar: सोलापूरातील अवंती नगरातील एका सोसायटीत चौघा चोरट्यांनी लहान मुलासह कुटुंबियांच्या गळ्यावर चाकू लावून दोन घरांत धाडसी चोरी केली
Daring Robbery In Solapur's Avanti Nagar

Daring Robbery In Solapur's Avanti Nagar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Solapur Crime: शहरातील अवंती नगरातील एका सोसायटीत चौघा चोरट्यांनी लहान मुलासह कुटुंबियांच्या गळ्यावर चाकू लावून दोन घरांत धाडसी चोरी केली. शुक्रवारी (ता. १०) मध्यरात्रीनंतर दोन ते तीन या वेळेत चोरट्यांनी घरांचे दरवाडे तोडल्यानंतर कुटुंबीयांना वेठीस धरून एक लाख १४ हजारांचा ऐवज लुटून नेला.

Loading content, please wait...
crime
Crime News
crime marathi news
solapur city
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com