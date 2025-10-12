Solapur Robbery News: सोलापुरात धाडसी चोरीचा थरार; लहान मुलाच्या गळ्यावर चाकू लावून अवंतीनगरातील दोन घरांवर डल्ला

Solapur Crime: शहरातील अवंती नगरातील एका सोसायटीत चौघा चोरट्यांनी लहान मुलासह कुटुंबियांच्या गळ्यावर चाकू लावून दोन घरांत धाडसी चोरी केली. शुक्रवारी (ता. १०) मध्यरात्रीनंतर दोन ते तीन या वेळेत चोरट्यांनी घरांचे दरवाडे तोडल्यानंतर कुटुंबीयांना वेठीस धरून एक लाख १४ हजारांचा ऐवज लुटून नेला..याप्रकरणी सागर प्रदीप अन्नदाते (वय ४०), सरिता राजूसिंग गौर ऊर्फ स्नेहा राजपूत (वय ४०, दोघे रा. अवंती हौसिंग सोसायटी, अवंती नगर, सोलापूर) यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यावरून फौजदार चावडी पोलिसांत गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांची वेगवेगळी पथके तपास करीत आहेत..Natural Glow Facial: दिवाळीत चेहऱ्यावर नॅचरल ग्लो हवा आहे? हे फेशियल आहे परफेक्ट!.खासगी वित्त कंपनीत नोकरी करणारे सागर हे पत्नी व आठवर्षीय मुलासह राहतात तर मूळच्या मोहोळच्या असलेल्या शिक्षिका सरिता गौर या अवंती हौसिंग सोसायटीतील घरात एकट्या होत्या. सागर हे सोसायटीच्या तिसऱ्या तर सरिता या सोसायटीच्या दुसऱ्या माळ्यावर राहतात. ते झोपी गेले होते. दोनच्या सुमारास सागर यांच्या घराचा दरवाजा तोडून चौघे त्यांच्या घरात घुसले. त्या आवाजाने तिघेही त्यांच्या हाती चाकू, कटावणी व बॅटरी होती. आवाज करू नका, अशी धमकी देत चोरट्यांनी त्यांच्या आठवर्षीय मुलाच्या गळ्याला चाकू लावला. त्यामुळे त्यांच्या पत्नीच्या गळ्यातील मंगळसुत्रासह रोकड काढून दिली. हॉलमधील तिघांना दुसऱ्या खोलीत नेऊन धमकावत आणखी ऐवजाची मागणी केली. मात्र, सागर यांनी आम्हालाही जीवाची भीती असल्याचे सांगत आणी ऐवज नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर त्यांनी घरात आणखी काही मिळते का, याचा शोध घेतला, परंतु काही हाती लागले नाही. त्यानंतर तिघा चोरट्यांनी खालच्या मजल्याकडे मोर्चा वळवला.चोरट्यांपैकी एकजण सागर यांच्या कुटुंबीयांना वेठीस धरले, तर तिघे सरिता यांच्या घराचा दरवाजा तोडून आत घुसले. तोपर्यंत आवाजाने जाग आल्यामुळे त्या हॉलमध्ये आल्या होत्या. चोरट्यांनी त्यांना मारहाण करून शस्त्राचा धाक दाखवून दागिने व रोकड लुटून नेली..सरिता यांचे तोंड दाबून धाकसरिता यांनाही चाकूचा धाक दाखवून चोरट्यांनी ऐवजाची मागणी केली. मात्र, त्या बोलू लागल्याने चोरट्यांनी त्यांचे तोंड दाबून शस्त्राचा धाक दाखवला. तरीही धाडस करीत त्यांनी त्यांना लाथा घातल्याने त्यांनी त्यांना मारहाण केली. तसेच त्यांचे कपाट फोडून ऐवज लुटला.मैत्रिणीला कॉल, वेळेवर पोलिससरिता यांच्या घरी लुटल्यानंतर चोरट्यांनी इशारा करताच सागर यांच्या घरी थांबलेला चोरटाही खाली गेला. त्यानंतर चौघांनी पलायन केले. त्यानंतर सरिता यांनी मैत्रिणीला कॉल केला. त्याचवेळेस घराजवळून निघालेल्या पोलिसांच्या गस्ती पथकाला सरिता यांनी हाक दिली. त्या परिसरात पोलिस आल्याने चोरट्यांचा अन्य घरे लुटण्याचा प्रयत्न फसला. अंधाराचा फायदा घेऊन ते पळून गेले..Google Doodle: गूगलला देखील आवडते इडली; डूडलमधून प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय पदार्थाचा इतिहास उलगडला.श्वान हॉटेलपर्यंत जाऊन घुटमळलेपोलिसांनी घटनास्थळाची पाहणी केली. ठसेतज्ज्ञांनी ठशांचे नमुने घेतले. तसेच श्वानपथकाला पाचारण केले. मात्र, श्वान पुणे महामार्गावरील एका हॉटेलपर्यंत जाऊन घुटमळले.बाळेत बंद घर फोडलेशुक्रवारी मध्यरात्रीनंतर चोरट्यांनी बाळेतील एक बंद घर फोडले. खबर मिळाल्यानंतर पोलिस तेथे पोहोचले. मात्र, तेथे नेमके काय घडले, याची माहिती नसल्याचे वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले..मुलाच्या गळ्याला चाकू लावून आम्हाला वेठीस धरले. त्यामुळे ऐवज द्यावा लागला. ते आणखी मागत होते, शोधूनही त्यांना काही न सापडल्याने ते खालच्या मजल्यावर गेले. तेथे लुटेपर्यंत एक चोरटा आमच्याजवळ थांबून होता.सागर अन्नदाते, नागरिक, अवंती नगर, सोलापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.