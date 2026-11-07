Solapur BJP Congress Clash : प्रणिती शिंदेंवरील वक्तव्यावरून पेटला वाद; मरिआई चौकात मध्यरात्री भाजप आमदार अन् काँग्रेस शहराध्यक्ष भिडले, पोलिसांची मध्यस्थी

सोलापूर : खासदार प्रणिती शिंदे यांच्याबद्दल भाजपचे ‘सोलापूर शहर मध्य’चे आमदार देवेंद्र कोठे यांनी केलेल्या वक्तव्यावरून भाजप आणि काँग्रेसमधील वाद चिघळला. काँग्रेसचे शहराध्यक्ष चेतन नरोटे यांनी आमदार कोठे यांच्याबद्दल अपशब्द वापरल्यानंतर कोठे यांनी गुरुवारी रात्री फेसबुकवर व्हिडिओ पोस्ट करीत नरोटे यांच्यावर टीका (Devendra Kothe Chetan Narote controversy) केली. त्यानंतर मध्यरात्री दीडच्या सुमारास देगाव रोडवरील मरिआई चौकात दोघेही आमनेसामने आले. त्यांच्यात आणि कार्यकर्त्यांमध्ये शाब्दिक वाद झाला. हा वाद वाढू नये यासाठी पोलिस आयुक्त एम. राज कुमार यांनी शुक्रवारी दोघांची भेट घेऊन मध्यस्थी केली..दोन्ही नेत्यांमधील वाद त्यांच्या पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांवरील टीकेतून सुरू झाला. वाद वाढल्यानंतर दोन्ही बाजूंचे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले. शहरातील शांतता आणि सुव्यवस्था कायम राहावी यासाठी पोलिसांनी दोघांच्याही घरासमोर बंदोबस्त ठेवला. आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांनी कोठे यांची समजूत काढली, तर नरोटे यांनाही अन्य नेत्यांनी सबुरीचा सल्ला दिला. पुढील वाद टाळण्यासाठी पोलिस आयुक्तांनी दोघांना आयुक्तालयात बोलावून समजूत काढली..खासदार प्रणिती शिंदे यांनी सत्ताधारीच ‘लोकशाही वाचवा, अराजकता हटवा’ म्हणत आंदोलने करीत असल्याबद्दल ‘दिमागी पैदल’ अशी टीका केली होती. उजनीतील ‘एआय’ सेंटरमधून कमिशन मिळणार असल्याने काहीजण हट्ट धरून असल्याचेही त्या म्हणाल्या होत्या. त्यानंतर भाजपच्या पदयात्रेदरम्यान माध्यमांशी बोलताना आमदार देवेंद्र कोठे यांनी खासदार शिंदे यांच्याबद्दल ‘महागाढव’ असा शब्द वापरला..Satara Bank Chairman Election : सातारा जिल्हा बँक अध्यक्षपदाचा तिढा सुटणार? लखोटा आता बारामतीऐवजी थेट मुंबईहून येणार, ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांचे सूचक वक्तव्य.या वक्तव्याच्या निषेधार्थ काँग्रेस शहराध्यक्ष चेतन नरोटे यांनी काँग्रेस भवनासमोर आमदार कोठे यांचा फोटो लावून ‘जोडेमारो’ आंदोलन केले. यावेळी त्यांनी कोठे यांच्यावर वैयक्तिक टीका करीत ‘पिल्लू’, ‘कुत्रा’ आणि ‘चाटूगिरी करणारा’ असे शब्द वापरले..त्यानंतर आमदार कोठे यांनी फेसबुकवर व्हिडिओ पोस्ट करीत नरोटे यांच्यासाठी ‘हरामखोर’, ‘लायकीत राहा’ आणि ‘विश्वासघातकी’ असे शब्द वापरले. गुरुवारी मध्यरात्री दीडच्या सुमारास देगाव रोडवरील मरिआई चौकात दोघे आमनेसामने आले. त्यांच्यात पुन्हा शाब्दिक बाचाबाची झाली. माजी उपमहापौर दिलीप कोल्हे यांनी मध्यस्थी केली. सहायक पोलिस आयुक्त विजयालक्ष्मी कुर्री यांच्यासह पोलिस अधिकारी व अंमलदारांनी कार्यकर्त्यांमधील वाद वाढू दिला नाही..शुक्रवारी दुपारी एकच्या सुमारास आमदार कोठे यांचे समर्थक काँग्रेस भवनासमोर जमले. त्यांनी कोठे यांच्या फोटोला दुग्धाभिषेक घालून ‘हमसे जो टकरायेगा, मिट्टी में मिल जाएगा’ अशी घोषणाबाजी केली. जेलरोड पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक उदयसिंह पाटील यांनी आंदोलकांना पोलिस ठाण्यात नेले. पोलिस आयुक्त एम. राज कुमार यांनी आमदार कोठे व चेतन नरोटे यांना आयुक्तालयात बोलावले. दोघांची समजूत काढत यापुढे वाद होणार नाही, याची खबरदारी घेण्याचे दोघांनी मान्य केले..Karnataka CM News : '2028 मध्ये डी. के. शिवकुमार हेच मुख्यमंत्रिपदी कायम राहतील, सिद्धरामय्यांनी आता पक्षासाठी काम करावं'; मंत्री जारकीहोळींनी स्पष्ट केली भूमिका .वाद मिटविण्यास दोघेही तयारकोठे आणि नरोटे यांच्यातील शाब्दिक वादामुळे ऐन दिवाळीत सोलापूर शहरातील शांतता व सुव्यवस्थेला बाधा निर्माण होण्याची शक्यता होती. या पार्श्वभूमीवर पोलिस आयुक्त एम. राज कुमार यांनी चेतन नरोटे यांना चर्चेसाठी आयुक्तालयात बोलावले. त्यांच्यासोबत नगरसेवक अमोल शिंदेही उपस्थित होते. राजकीय कारकीर्द व सध्याची परिस्थिती पाहता, या वादातून कोणाला काय मिळाले आणि शहरासह समाजात कोणता संदेश गेला, याचा विचार करण्याची गरज असल्याचे पोलिस आयुक्तांनी सांगितले. दोघांनीही एक पाऊल मागे घेऊन वादावर पडदा टाकावा, असे आवाहन त्यांनी केले. यावेळी नरोटे यांनी वाद मिटविण्याची ग्वाही दिली. आमदार कोठे यांनाही वाद वाढवायचा नसल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. त्यामुळे दोघेही दोन दिवसांत एकत्र बसून आपापसातील वाद मिटवतील, असा विश्वास पोलिस आयुक्त एम. राज कुमार यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.