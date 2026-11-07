सोलापूर

Solapur BJP Congress Clash : प्रणिती शिंदेंवरील वक्तव्यावरून पेटला वाद; मरिआई चौकात मध्यरात्री भाजप आमदार अन् काँग्रेस शहराध्यक्ष भिडले, पोलिसांची मध्यस्थी

Solapur BJP Congress political dispute : खासदार प्रणिती शिंदे यांच्यावरील वक्तव्यावरून सोलापुरात भाजपचे आमदार देवेंद्र कोठे आणि काँग्रेसचे चेतन नरोटे यांच्यात मध्यरात्री शाब्दिक वाद झाला. पोलिस आयुक्तांनी मध्यस्थी करून तणाव कमी करण्याचा प्रयत्न केला.
Praniti Shinde remarks controversy

Praniti Shinde remarks controversy

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सोलापूर : खासदार प्रणिती शिंदे यांच्याबद्दल भाजपचे ‘सोलापूर शहर मध्य’चे आमदार देवेंद्र कोठे यांनी केलेल्या वक्तव्यावरून भाजप आणि काँग्रेसमधील वाद चिघळला. काँग्रेसचे शहराध्यक्ष चेतन नरोटे यांनी आमदार कोठे यांच्याबद्दल अपशब्द वापरल्यानंतर कोठे यांनी गुरुवारी रात्री फेसबुकवर व्हिडिओ पोस्ट करीत नरोटे यांच्यावर टीका (Devendra Kothe Chetan Narote controversy) केली. त्यानंतर मध्यरात्री दीडच्या सुमारास देगाव रोडवरील मरिआई चौकात दोघेही आमनेसामने आले. त्यांच्यात आणि कार्यकर्त्यांमध्ये शाब्दिक वाद झाला. हा वाद वाढू नये यासाठी पोलिस आयुक्त एम. राज कुमार यांनी शुक्रवारी दोघांची भेट घेऊन मध्यस्थी केली.

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