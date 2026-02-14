Solapur Wildlife : बोरामणीच्या रखरखीत माळरानावर 10 ते 12 नीलगायींचे वास्तव्य; सोलापूरच्या वन्यजीव वैभवात भर, वन विभागाकडून उपाययोजनांची गरज

सोलापूर : बोरामणीच्या रखरखीत माळरानावर अलीकडे एक सुखद चाहूल लागली आहे. गवताळ प्रदेश, विरळ झाडी आणि शांत परिसरात आता निसर्गाच्या वैभवात भर घालणाऱ्या नीलगायींचे दर्शन (Nilgai Herd Spotted in Boramani) घडू लागले आहे. सोलापूरपासून २० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या बोरामणी शिवारात दहा ते बारा नीलगायींचा कळप वास्तव्यास असल्याचे नुकतेच स्पष्ट (Boramani Grassland Biodiversity Update) झाले आहे..वन्यजीव अभ्यासक व छायाचित्रकार शिवानंद हिरेमठ यांनी आपल्या कॅमेऱ्यात या नीलगायी टिपल्या असून, सोलापूरच्या वन्यजीव विश्वातील ही महत्त्वाची माहिती अधिकृतरीत्या समोर आली आहे. माळरानावरील शांत जीवनात ही नवी उपस्थिती सोलापूरच्या जैवविविधतेला आशादायी दिशा देणारी ठरत आहे..निसर्गाशी जुळलेले नातेपेशाने शिक्षक असलेले शिवानंद हिरेमठ हे निसर्ग आणि वन्यजीव छायाचित्रणासाठी ओळखले जातात. सोलापूर आणि परिसरातील वन्यजीवांचा त्यांनी अनेक वर्षे अभ्यास केला आहे. तासन्तास एकाच ठिकाणी शांतपणे बसून निरीक्षण करणे, वन्यजीवांच्या हालचाली टिपणे आणि त्यांचे वर्तन समजून घेणे ही त्यांची सवयच झाली आहे. या सातत्यपूर्ण प्रयत्नातूनच बोरामणीच्या माळरानावर वावरणाऱ्या नीलगायींचा कळप त्यांच्या नजरेस पडला..Supe Baramati History : बारामतीच्या इतिहासात नवी भर! सिद्धेश्वर मंदिराच्या बांधकामाचे 300 वर्षांपूर्वीचे शिलालेख उघड, मराठा काळातील संस्कृतीचे दर्शन.येडशीहून बोरामणीकडे?बोरामणी परिसरात दिसणाऱ्या या नीलगायी शेजारच्या येडशी अभयारण्यातून स्थलांतरित झाल्या असाव्यात, असा अंदाज हिरेमठ व्यक्त करतात. सुमारे दोन वर्षांपूर्वी या नीलगायी येथे आल्याचे स्थानिक निरीक्षणातून समोर आले आहे. पाच वर्षांपूर्वी गंगेवाडी परिसरात वन विभागाने एका जखमी नीलगायीचे रेस्क्यू करून निसर्गात मुक्त केले होते. नीलगायींची संख्या मर्यादेपेक्षा अधिक वाढल्यास शेतकऱ्यांना उपद्रव ठरण्याचा धोका असल्याचेही त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.