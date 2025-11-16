सोलापूर

Solapur Cancer Center: दररोज 90 रुग्ण… तरीही सोलापूरला कर्करोग केंद्र नाही! योजनेतून शहर वगळले

Solapur Healthcare Crisis: राज्य शासनाने राज्यात ९ ठिकाणी कर्करोग उपचार केंद्रे उपलब्ध केली आहेत. मात्र जिल्हयात रोज ७० ते ९० कर्करुग्ण सापडत असताना सोलापूरला या योजनेतून वगळण्यात आले आहे
सकाळ वृत्तसेवा
Solapur News: राज्यातील वाढती कर्करुग्णांची संख्या लक्षात घेत राज्य शासनाने एकूण नऊ एल २ प्रकारची उपचार केंद्रे सुरु करण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये नाशिक, पुणे, अमरावती, मुंबई, नागपूर, कोल्हापूर, नांदेड, चंद्रपूर, छत्रपती संभाजीनगराचा समावेश आहे. पण सोलापुरातील वाढती रुग्णसंख्या पाहता सोलापूरचा त्यात समावेश असणे आवश्यक होते.

