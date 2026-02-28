Solapur Couple Case : तरुणाच्या त्रासाला कंटाळून दाम्पत्यानं संपवलं जीवन; 'तो' फोनवरून भेटायला बोलवायचा अन्..., अंथरुणात सापडली मृत्यूपूर्वी लिहिलेली चिठ्ठी

सोलापूर : कर्नाटकातील विजयपूर येथील एका तरुणाच्या त्रासाला कंटाळून सोमनाथ धानप्पा पाटील (वय ४०) आणि श्रीदेवी सोमनाथ पाटील (वय ३५) या युवा दाम्पत्याने विष प्राशन करून आत्महत्या केली. शुक्रवारी (ता. २७) सकाळी सहाच्या सुमारास अक्कलकोट रोड एमआयडीसीतील कलावती नगरात ही घटना (Solapur Akkalkot Road MIDC Case) उघडकीस आली. मृत्यूपूर्वी त्यांनी लिहिलेल्या चिठ्ठीतून विजयपूरच्या तरुणाने ओळख वाढवून त्रास दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. .त्यावरून एमआयडीसी पोलिसांत रात्री उशिरा अभिषेक दत्तात्रय कोरे (वय २६, रा. विजयपूर) याच्याविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल केला. त्याला अटक केली. शनिवारी (ता. २८) त्याला न्यायालयात हजर केले जाण्याची शक्यता आहे..आत्महत्या केलेले युवा दाम्पत्य हे मूळ शिरपनहळ्ळी (ता. दक्षिण सोलापूर) येथील असून सध्या ते कलावती नगरात रहायला होते. त्यांचे किराणा दुकान आहे. त्यासोबत सोमनाथ हे सायकल दुरुस्तीचा व्यवसायही करायचे. गुरुवारी (ता. २६) रात्री आठच्या सुमारास ते दुकानासाठी किराणा बाजार आणायला जात असल्याचे मुलींना सांगून घराबाहेर पडले. ते घरी परतले तेव्हा मुली झोपी गेल्या होत्या. शाळेला जाण्यासाठी सकाळी सहाच्या सुमारास त्या उठल्या तेव्हा आई बेशुद्ध, तर वडिलांच्या तोंडातून फेस येत होता. त्यामुळे मुलींनी आजोबा धानप्पा पाटील यांना कॉल करून सांगितले..Snake in Grapes Farm Sangli : शेतकऱ्याच्या काळजाचा ठोकाच चुकला! द्राक्ष वेलीवर वेटोळे घालून बसलेल्या नागाला पाहून काळजाचं पाणी झालं; पाहा अंगावर काटा आणणारा व्हिडिओ...त्यांनी बाजार समितीत शेतमाल विक्रीसाठी गेलेले आपला मोठा मुलगा नागनाथ यांना घटनेची माहिती दिली. ते घरी पोचले तेव्हा तेथे लोकांची गर्दी झाली होती. भावजय बेशुद्ध, तर सोमनाथ हे थोडीफार हालचाल करत होते. त्यांनी तातडीने घरासमोर उभ्या रिक्षातून उपचारासाठी शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, दोघांचा मृत्यू झाला होता. याची सिव्हिल पोलिस चौकीत नोंद झाली आहे..फोनवरून द्यायचा त्रास, भेटायलाही बोलवायचाअभिषेकचे वडील दत्तात्रय कोरे हे सोलापुरात भाजी विक्री करायचे. त्यासोबतच एका पेट्रोल पंपावर काम करायचे. त्यामुळे तो कलावती नगर परिसरात राहण्यास होता. तर पाटील दाम्पत्याचे किराणा दुकान आहे. तो नेहमी दुकानी येण्यावरून अथवा सोशल मीडियातून श्रीदेवी पाटील यांच्याशी ओळख झाली असावी. त्यातून तो त्यांच्याशी फोनवरून बोलायचा, त्यांना फिरायलाही बाहेर न्यायचा. मात्र, त्याचे खरे स्वरूप समोर आल्यानंतर त्यांनी त्याच्यापासून अंतर राखायला सुरवात केली. त्यानंतर तो त्यांना सारखा कॉल करायचा, शिवाय भेटायलाही बोलवत होता. ओळखीचा गैरफायदा घेऊन तो खूप त्रास देत होता. त्याला कंटाळून पाटील दाम्पत्याने आत्महत्येचे पाऊल उचलले असावे, असा पोलिसांचा अंदाज आहे..Igatpuri School Accident : इगतपुरीत Little Blossom शाळेच्या आवारात शिक्षकाने विद्यार्थ्याच्या अंगावर घातली कार; CCTV फुटेज पाहिल्यावर पालकांचा संताप.तोडक्या मोडक्या शब्दांत चार ओळींची चिठ्ठी..सोमनाथ व श्रीदेवी यांच्या अंथरुणात त्यांनी मृत्यूपूर्वी लिहिलेली चिठ्ठी सापडली. तोडक्या मोडक्या शब्दांत लिहिलेल्या या चार ओळींच्या चिठ्ठीत त्यांनी आमच्या आत्महत्येस अभिषेक कोरे हा कारणीभूत असल्याचे म्हटले आहे. तो नेहमी त्रास द्यायचा, त्याला कंटाळून हे पाऊल उचलल्याचे उभयतांनी म्हटले आहे. त्यावरून पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून पुढील कारवाई केली आहे..अभिषेकविरुद्ध सांगोल्यात बलात्काराचा गुन्हासंशयित अभिषेक कोरे याच्याविरुद्ध एका महिलेवर बलात्कार केल्याचा सांगोला पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. त्याने पीडित महिलेशी ओळख वाढविली. त्यानंतर त्याचा गैरफायदा घेऊन तिच्यावर अत्याचार केले. महिलांशी ओळख वाढवून त्याचा गैरफायदा घेण्याच्या या वृत्तीचा संशय व त्याचे खरे रूप समोर आल्याने श्रीदेवी पाटील ह्या त्याच्यापासून अंतर राखून होत्या. मात्र, त्यानंतरही त्याने त्यांचा पिच्छा न सोडता सतत त्रास दिल्याने पाटील दाम्पत्याने जीवन संपवण्याचा निर्णय घेतला असावा, असेही पोलिसांनी सांगितले..Mumbai Construction Accident : वरळी–शिवडी उन्नत मार्गाच्या कामादरम्यान लोखंडी रॉड कोसळून एक जण गंभीर जखमी; KEM Hospital परिसरात घटना.दोन मुलींचा आधार तुटलामूळचे शिरपनहळ्ळीचे असलेले सोमनाथ यांना दोघे भाऊ आहेत. मोठे नागनाथ हे शेती तर दुसऱ्या क्रमांकाचे मल्लिनाथ हे पुण्यात काम करतात. सोमनाथवर बँकेचे किरकोळ कर्ज आहे. त्यामुळे सोमनाथ हा चिंतित होता. दरम्यान, भावांनी त्याची चिंता करू नको, असे सांगून ते फेडू असा धीरही दिला होता. मात्र, त्यांनी अचानक जीवन संपवल्याने दोन लहान मुलींचा आधार तुटला आहे. आई - वडील दोघांच्या जाण्याने मुलींनी हंबरडा फोडला. दुपारी चारच्या सुमारास शिरपनहळ्ळी या त्यांच्या गावी सोमनाथ व श्रीदेवी यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. यावेळी शोकाकूल झालेले संपूर्ण गाव उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.