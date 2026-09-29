सोलापूर

Solapur Crime News: तीन पोलिसांसह सात जणांनी पावणेसात लाख रुपये लुटले!

Solapur Cash Seizure Case, Fake Police, ₹6.80 Lakh : सोलापुरात आयटी कन्सल्टंटकडून ६ लाख ८० हजार रुपये घेतल्याची तक्रार दाखल झाली आहे. प्रकरणात तीन अनोळखी पोलिसांचा समावेश असल्याचा दावा असून ते खरे पोलिस की बनावट, याचा तपास सुरू आहे.
Solapur crime news

Solapur  crime news

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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सोलापूर, : रविवारी रात्री साडेदहाच्या सुमारास मोदी बोगद्याजवळील स्मशानभूमीसमोरील रोडवर महिबूब विजापूरे व अन्य सहा जणांनी अडवून सहा लाख ८० हजार रुपये काढून घेतले. त्यात तीन अनोळखी पोलिस देखील होते, अशी फिर्याद अरबाज इजाज खान (वय ३१, रा. कोंडवा, पुणे) यांनी सदर बझार पोलिसांत दिली.

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