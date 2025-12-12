सोलापूर

Solapur News : छावणीच्या थकीत ३३ कोटी बिलांवरून मंगळवेढा–सांगोला आमदारांचा संताप; ‘तारीख पे तारीख’ आठवण करून सरकारला चपराक!

Cattle Camp Issue : सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला–मंगळवेढा छावणीच्या तब्बल ३३ कोटी थकीत बिलांवरून हिवाळी अधिवेशनात आमदारांनी सरकारला जोरदार धारेवर धरले. तपासणीच्या नावाखाली होत असलेल्या विलंबामुळे छावणी चालकांचे हाल वाढत असून, सरकारने तात्काळ देयके अदा करण्याची मागणी करण्यात आली.
Solapur cattle camp pending bills issue raised in Maharashtra Assembly

हुकूम मुलाणी ​
मंगळवेढा : मंगळवेढा व सांगोला तालुक्यातील छावणी चालकाच्या थकीत 33 कोटी बिलावरून आ.समाधान आवताडे यांनी सरकारला धारेवर धरत सनी देवल च्या चित्रपटातील डायलॉग प्रमाणे तारीख पे तारीख पर इंसाफ नही मिलता याची आठवण करून देत तपासणीचा खेळ थांबवून छावणी चालकाची बिले थकीत तात्काळ अदा करावीत.असा प्रश्न हिवाळी अधिवेशनात उपस्थित केला.

