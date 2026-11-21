सोलापूर : जनगणनेचा पहिला टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर आता २५ जानेवारी ते २८ फेब्रुवारी २०२७ या काळात दुसरा टप्पा होणार आहे. यात घरगणना झालेल्या घरांमध्ये किती लोक आहेत, त्यांची माहिती संकलित करावी लागणार आहे. यासाठी खासगी माध्यमिक, प्राथमिक शाळा, जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील व महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाच्या शिक्षकांची नेमणूक केली जाणार आहे. नववर्षात शिक्षकांना आता ३४ दिवस जणगणनेची ड्युटी करावी लागणार (34 days census duty for teachers in Maharashtra) आहे..राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने इयत्ता दुसरी ते आठवीतील विद्यार्थ्यांची संकलित मूल्यमापन चाचणी (पॅट) पुढच्या महिन्यात घेण्याचे निश्चित केले आहे. २ डिसेंबरला पहिली भाषा (मराठी किंवा अन्य), ३ डिसेंबरला गणित व ५ डिसेंबरला तृतीय भाषेचा (इंग्रजी) पेपर होणार आहे. ही परीक्षा संपल्यानंतर उत्तरपत्रिकांची तपासणी पूर्ण होताच २१ डिसेंबरपासून १० जानेवारीपर्यंत सर्व शिक्षक (प्रगणक) व पर्यवेक्षकांचे प्रशिक्षण होणार आहे..जणगणनेचे राष्ट्रीय काम असल्याने ज्यांना प्रगणक म्हणून नेमले आहे, त्यांना ते काम करावेच लागणार आहे. जणगणनेचा हा टप्पा फार महत्त्वाचा असणार आहे. प्रत्येक घरी जाऊन त्या कुटुंबातील सदस्यांची अचूक माहिती घ्यावी लागणार आहे. यासाठी प्रगणक जास्त लागणार असल्याने सर्वच शाळांमधील बहुतेक शिक्षक व अन्य विभागातील कर्मचारी नेमले जाणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. जनगणना झाल्यावर मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात त्याची फेरतपासणी होईल, असेही अधिकारी म्हणाले..Satara Gram Panchayat Election : साताऱ्यातील गावपुढाऱ्यांचा हिरमोड! तब्बल 1350 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका लांबणीवर; 'या' एका कारणामुळे निवडणुका थेट 2027 मध्येच?.मुख्याध्यापकांकडून मागविली माहितीजनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी प्रगणक नेमले जाणार असल्याने प्रत्येक शाळांच्या मुख्याध्यापकांकडून शिक्षकांची माहिती मागविली आहे. त्यात शिक्षकाचे नाव, पदनाम, मोबाईल क्रमांक, ई-मेल, लिंग, वय, पॅनकार्ड व आधारकार्ड क्रमांक, कार्यालयाचे किंवा शाळेचे नाव व पत्ता अशी माहिती मुख्याध्यापकांना याच आठवड्यात द्यावी लागणार आहे..Kolhapur Cooperative Elections : सहकार क्षेत्रासाठी मोठी बातमी! दुष्काळामुळे स्थगित केलेल्या तब्बल 900 सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा; शासनाचे नवे शुद्धिपत्रक जारी.दुसऱ्या टप्प्यात प्रगणकांना घरोघरी जावे लागणारजनगणनेचा दुसरा टप्पा आता २५ जानेवारीपासून सुरू होणार आहे. तत्पूर्वी, जनगणनेसाठी नेमलेले प्रगणक व पर्यवेक्षकांचे प्रशिक्षण होईल. त्यावेळी नेमकी काय माहिती घ्यायची आहे हे समणार आहे. प्रगणकास घरोघरी जाऊन प्रत्येक कुटुंबातील सदस्यांची माहिती घ्यावी लागणार आहे.-अभिजित पाटील, निवासी उपजिल्हाधिकारी, सोलापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.