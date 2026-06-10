सोलापूर

Solapur News: साेलापूर जिल्ह्यात चघळतात रोज कोटींचा मावा; कारवाईसाठी नऊ अन्न सुरक्षा अधिकारी मैदानात, विक्रेत्यांना मुंढेंची धास्ती

Solapur daily mawa consumption worth crores of rupees: गुटखा बंदीनंतरही सोलापूरात रोज कोटींचा मावा व्यवहार; शाळा-महाविद्यालयांच्या परिसरातही विक्री, विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याबाबत चिंता
Fear Among Vendors as Authorities Tighten Noose on Illegal Mawa Sales

Fear Among Vendors as Authorities Tighten Noose on Illegal Mawa Sales

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सोलापूर : राज्यात गुटखा आणि मावा विक्रीवर बंदी असतानाही सोलापूर जिल्ह्यातील मावा विक्रीचा व्यवसाय अद्यापही तेजीत आहे. जिल्ह्यातील अंदाजे १५ हजार पानटपऱ्यांमधून दररोज एक कोटी रुपयांहून अधिक उलाढाल होत असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. अन्न व औषध प्रशासनाचे नऊ अन्न सुरक्षा अधिकारी कारवाईसाठी मैदानात उतरले असून, आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नियुक्तीनंतर धाडींचे प्रमाण वाढले आहे. मात्र, शहरासह जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी मावा-गुटख्याची विक्री अद्याप सुरूच असल्याचे चित्र आहे.

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