Solapur Collector S Karthikeyan Rescue Operation : अधिकारी असावा तर असा! मजुरांचा जीव वाचवण्यासाठी सोलापूरचे जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकीयेन सलग 18 तास घटनास्थळी ठाण मांडून

पंढरपूर : अधिकारी म्हणजे फक्त खुर्चीवर बसून आदेश देणारा माणूस नाही, तर संकटाच्या काळात लोकांसोबत उभा राहणारा माणूस असतो, हे सोलापूरचे जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकीयेन यांनी पुन्हा एकदा दाखवून दिले..पंढरपूर तालुक्यातील आंबे गावात रविवारी(ता.15) सकाळी घडलेल्या भीषण दुर्घटनेत त्यांनी दाखवलेली संवेदनशीलता आणि माणुसकी आज संपूर्ण सोलापूर जिल्ह्यात चर्चेचा विषय बनली (Pandharpur Ambe village well accident) आहे..रविवारी सकाळी दहा वाजता आंबे गावातील निवास शिंदे यांच्या शेतात नवीन विहिरीत उतरून चार मजूर मोजमाप करत असताना अचानक विहिरीचा कठडा कोसळला आणि चारही मजूर मातीच्या ढिगाऱ्याखाली गाडले गेले. या घटनेची माहिती मिळताच गावात एकच खळबळ उडाली. ग्रामस्थांनी तातडीने बचाव कार्य सुरू केले. त्याचवेळी ही माहिती सोलापूरचे जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकीयेन यांना मिळाली आणि त्यांनी एक क्षणही न दवडता थेट घटनास्थळाकडे धाव घेतली..घटनास्थळी पोहोचल्यानंतर त्यांनी संपूर्ण बचाव कार्याची सूत्रे स्वतःच्या हातात घेतली. जेसीबी, क्रेन, मनुष्यबळ, वैद्यकीय पथक, पोलीस यंत्रणा सगळं काही त्यांनी घटनास्थळी तैनात केले. विहिरीत गाडले गेलेले मजूर जिवंत बाहेर येतील, या एकाच आशेने त्यांनी शेवटपर्यंत आटोकाट प्रयत्न केले..सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, तब्बल २५ तास हे बचाव कार्य सुरू होते. यामध्ये स्वतः जिल्हाधिकारी कार्तिकी येन या तब्बल १८ ते १९ तास घटनास्थळावर ठाण मांडून होते. या काळात त्यांनी चहा घेतला नाही, ना जेवण केले. ऊन, थंडी, धूळ, थकवा, तणाव या सगळ्याला बाजूला ठेवून ते तिथेच उभे होते. कोणत्याही परिस्थितीत हे मजूर वाचले पाहिजेत, हीच माणुसकीची भावना त्यांच्या मनात होती. अधिकारी म्हणून नाही, तर एक माणूस म्हणून ते तिथे उभे राहून बचाव पथकातील कर्मचाऱ्यांना सूचना देत होते..Jowar Price Hike : गोरगरिबांच्या ताटातील भाकरीही महागली; ज्वारीच्या दराने ओलांडली शंभरी, महागाईने सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले.दुर्दैवाने चारही मजुरांचा मृत्यू झाला. मंगेश मोरे, सिद्धेश्वर घाडगे, तानाजी घोडके आणि आबा घोडके या चार मजुरांना वाचवता आले नाही. मात्र मृतदेह बाहेर काढल्यानंतरही जिल्हाधिकाऱ्यांनी घटनास्थळ सोडले नाही. कुटुंबीयांचे सांत्वन करणे, त्यांना शासकीय मदत मिळवून देण्यासाठी सूचना देणे, पंचनामा आणि पुढील कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे, ही सर्व कामे त्यांनी स्वतः थांबून पूर्ण केली. तब्बल २५ तासांच्या बचाव कार्यानंतरच त्यांनी घटनास्थळ सोडले..जिल्हाधिकारी कार्तिकीयेन यांची संवेदनशीलता पहिल्यांदाच समोर आली आहे असे नाही. यापूर्वी आषाढी यात्रेमध्ये दर्शन रांगेत उभ्या असलेल्या ८० वर्षाच्या वयोवृद्ध भाविकाची शारीरिक परिस्थिती पाहून त्यांनी त्यांना थेट दर्शन घडवून दिले होते. त्यावेळीही त्यांच्या माणुसकीची संपूर्ण महाराष्ट्रात चर्चा झाली होती..Adani Tarale Project : अदानी समूहाला मोठा धक्का! साताऱ्यातील 'तारळे' प्रकल्पाचे काम तात्काळ थांबवण्याचे वनविभागाचे आदेश; थेट धाडली कारणे दाखवा नोटीस.आजही प्रशासनात माणुसकी जिवंत आहे, हे आंबे गावातील घटनेने पुन्हा सिद्ध केले आहे. कागदावर आदेश काढणारे अनेक अधिकारी असतात, पण जमिनीवर उतरून लोकांसाठी उपाशीपोटी १८ तास उभे राहणारे अधिकारी विरळाच. त्यामुळेच आंबे गावातील ग्रामस्थ असोत की मृत मजुरांचे नातेवाईक, सर्वांच्या तोंडी आज एकच नाव आहे, जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकीयेन. संकटाच्या काळात जिल्ह्याला आईसारखी माया देणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांचे हे रूप पंढरपूरकर कधीही विसरणार नाहीत, अशी भावना मृतांच्या नातेवाईकांसह आंबे ग्रामस्थांमधून व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.