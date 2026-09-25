Solapur News: इथेनॉलसाठी मका महागलाl; छोटे भरडा प्रकल्प बंद; ४५ किलोच्या पिशवीत ३०० रुपयांची वाढ

सोलापूर : इथेनॉल निर्मितीसाठी मक्याची वाढलेली मागणी, खरीपातील घटलेले क्षेत्र आणि पावसाअभावी उत्पादनावर झालेला परिणाम यामुळे मक्याचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. चाऱ्यासाठीही मक्याचा वापर वाढला आहे. मक्याचा दर प्रतिक्विंटल २ हजार ८०० ते २ हजार ९०० रुपयांवर पोचला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक छोटे मका भरडा प्रकल्प बंद पडले आहेत.मक्याच्या तुटवड्याचा पशुखाद्य उद्योगाला फटका बसला. दोन महिन्यांत ४५ किलो मका भरड्याच्या पिशवीचा दर १ हजार १५० रुपयांवरून १ हजार ४५० रुपयांवर पोचला. सुग्रास व गहू भुस्साच्या मागणीतही वाढ झाली..गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा जिल्ह्यात मक्याची पेरणी ५ हजार २७० हेक्टरने घटली आहे. पावसाअभावी खरीपातील मका जळू लागल्याने चाऱ्यासाठी त्याचा वापर वाढला आहे. रब्बी हंगामाबाबतही अनिश्चितता कायम आहे. त्यामुळे मक्याच्या दरात आणखी ३०० ते ४०० रुपयांची वाढ होण्याची शक्यता पशुखाद्य उद्योगातून व्यक्त होत आहे. इथेनॉल उत्पादकांकडून मक्यासाठी वाढलेली स्पर्धा पशुखाद्य उद्योगासाठी चिंतेची बाब ठरत आहे. मक्याचा पुरवठा सुरक्षित करण्याची मागणी होत आहे..जिल्ह्यात ११ टक्के घट जिल्ह्यात खरीपातील मक्याचे सरासरी क्षेत्र ४७ हजार ८६१ हेक्टर आहे. यंदा ८२ हजार ८५२ हेक्टरवर, तर गतवर्षी ८८ हजार १२२ हेक्टरवर पेरणी झाली होती. राज्यातही यंदा १३, ०१, ९२७ हेक्टरवर पेरणी झाली असून गतवर्षी हे क्षेत्र १४, ५२, ४८२ हेक्टर होते.धान्यावर आधारित ३६ इथेनॉल प्रकल्प राज्यातील १७९ आसवनी प्रकल्पांपैकी १४३ साखर-मळीवर, तर ३६ प्रकल्प धान्यावर आधारित आहेत. इथेनॉल उत्पादनात धान्याचा, विशेषतः मक्याचा, सुमारे ७५ टक्के वाटा आहे..‘तुटवड्यामुळे मक्याचा दर २ हजार ९०० रुपयांवर पोचला आहे. छोटे भरडा प्रकल्प बंद पडले आहेत. इथेनॉलसाठी अन्य धान्ये उपलब्ध असल्याने पशुखाद्यासाठी मक्याचा पुरवठा सुरक्षित करण्याची गरज आहे. - श्रीनिवास रजपुत, पशुखाद्य उद्योजक, कवठेकुक्कुटपालनाच्या खाद्यात सुमारे ५५ टक्के मका वापरला जातो. मक्याच्या तुटवड्यामुळे खाद्याचे दर वाढले असून त्याचा फटका कुक्कुटपालन उद्योगाला बसत आहे. - व्यंकट राव, कुक्कुटपालन उद्योजक, सोलापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.