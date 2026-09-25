सोलापूर

Solapur News: इथेनॉलसाठी मका महागलाl; छोटे भरडा प्रकल्प बंद; ४५ किलोच्या पिशवीत ३०० रुपयांची वाढ

इथेनॉलसाठी वाढलेल्या मागणीमुळे मक्याचा तुटवडा, दर प्रतिक्विंटल २,९०० रुपयांवर; छोटे भरडा प्रकल्प ठप्प, पशुखाद्य उद्योगावर मोठा फटका
Solapur News

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esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सोलापूर : इथेनॉल निर्मितीसाठी मक्याची वाढलेली मागणी, खरीपातील घटलेले क्षेत्र आणि पावसाअभावी उत्पादनावर झालेला परिणाम यामुळे मक्याचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. चाऱ्यासाठीही मक्याचा वापर वाढला आहे. मक्याचा दर प्रतिक्विंटल २ हजार ८०० ते २ हजार ९०० रुपयांवर पोचला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक छोटे मका भरडा प्रकल्प बंद पडले आहेत.मक्याच्या तुटवड्याचा पशुखाद्य उद्योगाला फटका बसला. दोन महिन्यांत ४५ किलो मका भरड्याच्या पिशवीचा दर १ हजार १५० रुपयांवरून १ हजार ४५० रुपयांवर पोचला. सुग्रास व गहू भुस्साच्या मागणीतही वाढ झाली.

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