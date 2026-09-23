Solapur Cyber Fraud,पुण्यात सॉफ्टवेअर इंजिनिअरला ४५ लाखांचा गंडा, जादा नफ्याचे आमिष महागात; वर्षाला २८ लाखांचे आहे पॅकेज

सोलापूर : पुण्यातील आयटी कंपनीत सॉफ्टवेअर इंजिनिअर म्हणून काम करणाऱ्या तरुणाला सायबर गुन्हेगारांनी जादा नफ्याचे आमिष दाखवून तब्बल ४४ लाख ७८ हजार रुपयांना फसविले आहे. या प्रकरणी प्रवीण दासरी (रा. न्यू सुनील नगर, सोलापूर) यांनी सोलापूर शहर सायबर पोलिसांत फिर्याद दिली आहे. फिर्यादी अभियंता दासरी यांना शेअर मार्केटबद्दल माहिती होती. ते सतत सोशल मीडियावरील शेअर मार्केटचे व्हिडिओ पाहायचे, आवडणाऱ्या लिंकवर ते लाइक करायचे. .ऑगस्ट महिन्यात त्यांच्या मोबाईलवर शेअर मार्केटबद्दल एक लिंक आली. त्यांनी ती उघडली आणि त्यांचा नंबर सायबर गुन्हेगारांनी व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये समाविष्ट केला. त्यावरील अन्य लोकांचे जादा नफा मिळाल्याचे मेसेज पाहिले. तसेच शेअर मार्केटमधील विविध योजना, त्यातून मिळणारा नफा याबद्दल माहिती दिली. सुरुवातीला दासरी यांनी काही रक्कम गुंतवली आणि चार हजार रुपये त्यांनी विड्रॉल केले. ती रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात जमादेखील झाली. विश्वास पटल्याने त्यांनी थोडे थोडे करून पैसे गुंतवले. .त्यांना एका कंपनीचा ‘आयपीओ’ मिळाला. त्यावरील प्लॅन पाहून त्यांनी मोठी रक्कम त्यात गुंतवली. त्यांना नफा व गुंतवलेली रक्कम मिळून दोन कोटी २० लाख रुपये मिळणार असल्याचेही मेसेज आले. १६ ऑगस्ट ते १९ सप्टेंबर या काळात दासरी यांनी तब्बल ४४ लाख ७८ हजार रुपये गुंतवले. त्यानंतर त्यांनी ५० लाख रुपये विड्रॉल करण्याची रिक्वेस्ट पाठविली. त्यावेळी त्यांना पैसे मिळाले नाहीत आणि दुसऱ्या दोन कंपन्यांनी मागणी न करताच ‘आयपीओ’ दिले. .त्यानंतर पुन्हा त्यांनी पैसे काढण्याची विनंती पाठविली, पण ती नामंजूर झाली. त्यावेळी त्यांना आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले आणि त्यांनी सोलापूर शहर सायबर पोलिसांकडे तक्रार केली. सोलापूर शहर सायबर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक भालचंद्र ढवळे यांनी फिर्यादीस सुरुवातीला १९३० क्रमांकावर तक्रार नोंदविण्याचा सल्ला दिला. त्यानंतर सायबर पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यांच्या फिर्यादीवरून रुचिका विशॉ नामक महिलेविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे..‘आयटी’त वर्षाला २८ लाखांचे पॅकेजफिर्यादी दासरी हे मूळचे सोलापुरातील रहिवासी आहेत. ते पुण्यात आयटी कंपनीत नोकरीला आहेत. त्यांना वर्षाला सुमारे २७ ते २८ लाख रुपयांचे पॅकेज आहे. त्यातून त्यांनी सायबर गुन्हेगारांच्या आमिषाला बळी पडून जादा नफ्याच्या आमिषातून पैसे गुंतवले होते, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.