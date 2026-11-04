Bank Election: सोलापूर जिल्हा बँक निवडणुकीत मोठा धक्का: ४ माजी अध्यक्षांसह १० दिग्गज नेत्यांचे अर्ज बाद

सोलापूर : सहकार कायद्याच्या कलम ११० (अ) आणि ८८ अंतर्गत झालेल्या कारवाईनुसार जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी चार माजी अध्यक्ष, एक माजी मंत्री आणि दोन माजी आमदार अपात्र ठरले आहेत. यात माजी आमदार राजन पाटील, संजयमामा शिंदे, दिलीप माने, माजी खासदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील या माजी अध्यक्षांसह माजी मंत्री सिद्धाराम म्हेत्रे, माजी आमदार प्रशांत परिचारक व जयवंतराव जगताप यांचा समावेश आहे. त्यामुळे बँकेच्या अध्यक्षपदाची संधी आमदार सचिन कल्याणशेट्टी किंवा राजेंद्र राऊत यांच्यापैकी एकाला मिळेल, अशी चर्चा रंगली आहे..निवडणुकीसाठी दिग्गज नेत्यांनी अर्ज भरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. मात्र, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाच्या कलम ११० (अ)(१)(iii) नुसार जिल्हा बँकेच्या बरखास्त संचालक मंडळाचे सदस्य असल्याने माजी मंत्री म्हेत्रे व माजी आमदार परिचारक हे निवडणुकीच्या मैदानातून बाहेर पडले. दुसरीकडे, सहकार कायद्याच्या कलम ८८ नुसार बँकेच्या आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी निश्चित झाल्याने माजी आमदार राजन पाटील, संजयमामा शिंदे, रणजितसिंह मोहिते-पाटील, दिलीप माने, जयवंतराव जगताप यांच्यासह रश्मी बागल, सुरेश हसापुरे, बबनराव आवताडे अपात्र ठरले. तत्पूर्वी, .त्यांनी आपण निवडणुकीसाठी पात्र असल्याचा युक्तिवाद केला होता. यावर जिल्हा उपनिबंधक मुकुंद पवार यांनी मंगळवारी (ता. ३) निर्णय दिला. त्यानुसार बड्या १० नेत्यांचे अर्ज अवैध ठरले आहेत. दरम्यान, माजी आमदार राम सातपुते यांनी सोसायटीत सभासद व संचालक करून घेण्यासाठी बनावट रेकॉर्ड तयार केल्याची हरकत घेतली होती. तर रणजित शिंदे यांच्याकडे जगदंबा सूतगिरणीची थकबाकी असल्याचीही हरकत होती. दोन्ही अर्जांवरील हरकती फेटाळल्याने दोघांचेही अर्ज पात्र ठरले. आता उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी १७ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत आहे. अपात्र ठरलेले बडे नेते आपापल्या कुटुंबातील सदस्य निवडून यावा म्हणून इतरांची मनधरणी करत आहेत. १८ नोव्हेंबरला उमेदवारांची अंतिम यादी प्रसिद्ध होईल त्यानंतर २६ नोव्हेंबरला मतदान आणि २७ नाेव्हेंबरला मतमोजणी होणार आहे..रकमेबद्दल विचारणा पण भरले नाहीतअपात्रतेच्या निर्णयासाठी जिल्हा उपनिबंधकांनी सहकार कायद्यातील कलम ७३ (क) मधील तरतुदीचा आधार घेतला. दरम्यान, कलम ८८ संदर्भात सहकारमंत्र्यांकडे सुनावणी सुरू असून, त्यावरील निर्णय झालेला नाही. जबाबदारीची रक्कम भरण्यास तयार असलेल्या काही उमेदवारांनी व्याज वगळून मुद्दल भरण्याची तयारी दर्शवली होती. तसेच, आम्ही निकालात दोषी ठरलो नाही, तर ही रक्कम बँकेने परत करावी, अशी अटही घातली होती. विशेष म्हणजे, कोणीही पैसे भरले नव्हते. केवळ विचारणा केली होती, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.एकूण ३१ जणांचे अर्ज अपात्रसंस्था थकबाकीत असणे, संस्थेचा लेखापरीक्षण वर्ग अ किंवा ब नसणे, स्वतः मतदार नसणे, अशा कारणांमुळेही अर्ज बाद ठरले आहेत. यात संजय कोकाटे (टेंभुर्णी), शैलेंद्र ऊर्फ प्रशांत परिचारक (पंढरपूर), सविता गायकवाड (शिरसी, ता. मंगळवेढा), आशा घावटे (घारीपुरी, ता. बार्शी), इंदुमती अलगोंडा (कंदलगाव, ता. दक्षिण सोलापूर), वीणा जोकारे (जातेगाव, ता. करमाळा), येदा दुपारगुडे, सुनीता खुने (निंबर्गी, ता. दक्षिण सोलापूर), राणी वारे (जातेगाव, ता. दक्षिण सोलापूर), बिराप्पा इंगळे (माळेवाडी, ता. मंगळवेढा), सत्यवान कांबळे (रड्डे, ता. मंगळवेढा), पूर्वा भारत वाघमारे (वसंत विहार, सोलापूर), जमीर सुतार (मंगळवेढा), भीमराव येडवे (बावची, मंगळवेढा), जयकुमार माने (कुमठे, सोलापूर), नागनाथ कदम (उपळाई खु., ता. माढा), लतिफ तांबोळी (मरवडे, मंगळवेढा), प्रताप टेकाळे (नान्नज, ता. उत्तर सोलापूर), रमेश वाकसे (हुन्नूर, मंगळवेढा), प्रमोद राठोड (शंकरनगर, दक्षिण सोलापूर), युवराज राठोड (जुळे सोलापूर)..१) सोसायटी मतदारसंघआमदार सचिन कल्याणशेट्टी, संजीव पाटील, विश्वेश्वर नागुर (अक्कलकोट सोसायटी), शंभूराजे जयवंतराव जगताप, सुभाष गुळवे (करमाळा), अर्जुनसिंह मोहिते-पाटील, सुभाष निंबाळकर, शहाजीराव देशमुख, संग्रामसिंह जहागिरदार, ज्ञानराज पाटील (माळशिरस सोसायटी), रणजित शिंदे, यशवंत शिंदे, गणपतराव साठे, भारत शिंदे (माढा), कल्याण काळे, उमेश परिचारक आणि प्रणव परिचारक (पंढरपूर), आमदार बाबासाहेब देशमुख, चेतनसिंह केदार-सावंत, पोपट गडदे, रुपाली लवटे, सुभाष पाटील, मारुती ढाळे, गजेंद्र कोळेकर, विलास पाटील, सिद्धेश्वर मेटकरी, संजय इंगोले, अतुल पवार (सांगोला), पृथ्वीराज माने, धनंजय भोसले आणि बाबासाहेब पाटील (उत्तर सोलापूर), श्रीदीप हसापुरे, भारती राजशेखर शिवदारे (दक्षिण सोलापूर) यांचे अर्ज पात्र ठरले. बार्शी सोसायटी मतदारसंघातून आमदार राजेंद्र राऊत, रणवीर राऊत, मोहोळ सोसायटी मतदारसंघातून विक्रांत ऊर्फ बाळराजे पाटील आणि मंगळवेढ्यातून सिद्धेश्वर व सुशील बबनराव आवताडे यांची बिनविरोध निवड निश्चित आहे..२) महिला प्रवर्गमाढ्याच्या नगराध्यक्षा मीनल साठे, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या अस्मिता गायकवाड, भाजप शहराध्यक्षा रोहिणी तडवळकर, माजी महापौर शोभा बनशेट्टी, रुपमती साळुंखे, माजी आमदार श्यामल बागल यांच्यासह राधा सुरवसे, मंदाकिनी गडदे, टिक्के सृष्टी, निलाबाई काटकर, सिंधू पाटील, रुपाली लवटे, नीता गुंड, प्रियंका भगत, वनिता गुळवे, अश्विनी बागल, वनिता लवटे, पूजा चौगुले, सुवर्णा दळवे, नंदबाई केवारे, रुक्मिणी रणदिवे, वैशाली चौगुले, अर्चना घाडगे, छायादेवी नारनवर, त्रिवेणी आकळे, कविता खडतरे यांचे अर्ज वैध ठरले.३) अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गमाजी आमदार राम सातपुते यांचा अर्ज वैध ठरला. तर ओबीसी प्रवर्गातून अजिंक्यराणा पाटील, श्रीदीप हसापुरे, पृथ्वीराज माने, यशवंत संजयमामा शिंदे, सिद्धेश्वर आवताडे, शंकर गायकवाड, जयंत साळे, अरविंद भोसले, महादेव साबळे, नानासाहेब नाईकनवरे, महादेव कांबळे, मल्हारी ढोबळे, किसन सातपुते, दत्तात्रय खडतरे, कविता खडतरे यांचे अर्ज वैध ठरले..४) भटक्या जाती-जमाती प्रवर्गडॉ. अनिकेत देशमुख, शिवाजी कांबळे, हणमंत मासाळ, पोपट गडदे, राहुल घुटुकडे, विलास लेंगरे, संजय राठोड, रुपाली लवटे, प्रथमेश पाटील, मारुती लवटे, राहुल वाघमोडे, बिरमल कोळी, राजेंद्र बंदिछोडे, श्रीधर कोंडले, तानाजी वाघमोडे, विलास पाटील, ज्ञानराज पाटील, महेंद्र खटके, हणमंत सुळ यांचे अर्ज वैध ठरले.५) इतर मागासवर्ग मतदारसंघअजिंक्यराणा पाटील, बसवराज पाटील, श्रीशैल बनशेट्टी, शोभा बनशेट्टी, श्रीदीप हसापुरे, पृथ्वीराज माने, चिदानंद स्वामी, नागनाथ शिंदे, विशाल केवारे, यशवंत शिंदे, सिद्धेश्वर आवताडे, शाम आकळे यांचे अर्ज वैध ठरले.६) कृषी प्रक्रिया पणनखासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील, आमदार समाधान आवताडे, आमदार अभिजीत पाटील, अर्जुनसिंह मोहिते-पाटील, अक्कलकोटचे नगराध्यक्ष मिलन कल्याणशेट्टी, रणजित शिंदे, सुशील आवताडे, अजिंक्यराणा पाटील, सूर्यादित्य दीपक साळुंखे, यशवंत शिंदे, बाबुराव गायकवाड, रमेश जाधव पाटील, विजय ताटे, संग्रामसिंह जहागिरदार, नागराज कुंभार यांचे अर्ज वैध ठरले..७) दुग्ध मतदारसंघआमदार समाधान आवताडे, रणजित शिंदे, खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील, अर्जुनसिंह मोहिते-पाटील, सूर्यादित्य दीपक साळुंखे, मल्हारी गायकवाड, मारुती लवटे, वनिता लवटे, पूजा चौगुले, शिवाजी पाटील, बाळासाहेब माळी यांचे अर्ज वैध ठरले.८) नागरी बँका, पतसंस्था गटआमदार सुभाष देशमुख, मनीष देशमुख, आमदार समाधान आवताडे, प्रणव परिचारक, सिद्धेश्वर आवताडे, कन्हैयालाल देवी, भाजपचे शहाजी पवार, शिवसेनेचे अमोल शिंदे, सिद्धाराम चाकोते, प्रकाश पाटील, कल्याण काळे, प्रकाश पाटील, अस्मिता गायकवाड, भीमाशंकर जमादार, रोहिणी तडवळकर, राजेंद्र गंगदे, श्रीशैल बनशेट्टी, शोभा बनशेट्टी, सोमराज गायकवाड, देवानंद गुंड, नीता गुंड, अरविंद काळेल, चंद्रशेखर कौंडुभैरी, सुभाष गुळवे, भारत जाधव, शंकर पाटील, बाळासो काटकर, श्रीधर कोंडले, विशाल केवारे, राजकुमार हंचाटे यांचे अर्ज वैध ठरले..अपात्र माजी संचालकांच्याच घरातील उमेदवारमाजी आमदार, खासदारांसह अन्य नेत्यांचे अर्ज बाद झाले; मात्र त्यांच्याच कुटुंबातील दुसरे उमेदवार मैदानात उतरले आहेत. त्यात रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांचे बंधू खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील व अर्जुनसिंह मोहिते-पाटील, माजी आमदार जयवंतराव जगताप यांचे चिरंजीव शंभूराजे जगताप, माजी आमदार संजयमामा शिंदे यांचे चिरंजीव यशवंत शिंदे, बबनराव आवताडे यांचे चिरंजीव सुशील आणि सिद्धेश्वर आवताडे, माजी आमदार राजन पाटील यांचे चिरंजीव विक्रांत ऊर्फ बाळराजे पाटील आणि अजिंक्यराणा पाटील, माजी आमदार प्रशांत परिचारक यांचे बंधू उमेश आणि पुतणे प्रणव परिचारक, तर दिलीप माने यांचे चिरंजीव पृथ्वीराज माने, भाचे धनंजय भोसले, सुरेश हसापुरे यांचे चिरंजीव श्रीदीप हसापुरे, माजी आमदार दीपक साळुंखे यांच्या पत्नी रुपमती व मुलगा रत्नदीप, माजी आमदार बबनराव शिंदे यांचे चिरंजीव रणजित शिंदे, तसेच रश्मी बागल यांच्या मातुःश्री व माजी आमदार श्यामल बागल यांचे अर्ज आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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