मंगळवेढा: जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत मंगळवेढा तालुक्यातून खरेदी-विक्री संघाचे अध्यक्ष सिद्धेश्वर आवताडे यांची संचालकपदी बिनविरोध निवड झाल्याने जिल्ह्याच्या राजकारणात प्रवेश झाला. ज्येष्ठ नेते वडील बबनराव आवताडे यांच्या जागी ही निवड झाल्याने तालुक्याच्या सहकार क्षेत्रावरील आवताडे गटाचा दबदबा कायम राहिला आहे. दुसरीकडे, अनुसूचित जाती मतदारसंघात दत्तात्रय खडतरे आणि महादेव कांबळे यांच्यात अत्यंत लक्षवेधी लढत रंगणार आहे..तालुक्यातील खरेदी-विक्री संघाच्या माध्यमातून सिद्धेश्वर आवताडे यांनी सहकार क्षेत्रात भरीव काम उभे केले आहे. याच कामाच्या जोरावर आता त्यांचा जिल्ह्याच्या सहकार आणि राजकारणात अधिकृत प्रवेश झाला. बबनराव आवताडे यांचा राजकीय वारसा चालवत सिद्धेश्वर आवताडे यांनी बिनविरोध निवडीची बाजी मारल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. विशेषता सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुकीत ज्याप्रमाणे दोन साडू विजयी झाले त्या पद्धतीने सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुकीत सिद्धेश्वर अवताडे व शंभूराजे जगताप हे दोन साडू निवडले गेले..दरम्यान, नऊ जागेवर निवडणूक लागलेल्या अनुसूचित जाती मतदारसंघातील निवडणूक चांगलीच चुरशीची होणार असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले. या गटातून दत्तात्रय खडतरे विरुद्ध महादेव कांबळे असा थेट सामना रंगणार आहे. दत्तात्रय खडतरे यांना सहकार क्षेत्राचा फारसा अनुभव नसला, तरी ते उच्चशिक्षित आहेत. यापूर्वी त्यांनी सामाजिक आणि ग्रामीण विकास क्षेत्रात उल्लेखनीय काम केले.पारंपरिक सहकाराच्या राजकारणात उच्चशिक्षित आणि ग्रामीण विकासाचा अनुभव असलेले दत्तात्रय खडतरे, महादेव कांबळे यांचे आव्हान मोडून काढत यश मिळवतात का, याकडे संपूर्ण तालुक्यासह जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे..जिल्ह्याच्या राजकारणामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मदत करता यावे या उद्देशाने आपण या निवडणुकीत भाग घेतला.सभासद आपल्याला निश्चित स्वीकारतील. -दत्तात्रय खडतरे उमेदवार अनु.जातीबबनराव अवताडे यांनी सहकार क्षेत्रात भरीव असे योगदान दिले त्याच्या जोरावर आम्ही देखील सहकारी संस्थेत चांगल्या पद्धतीने काम करत संस्था चालवून दाखवली त्याच्या जोरावर आता जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या माध्यमातून तालुक्यातील शेतकरी व अन्य घटकाला अधिकची मदत कशी करता येईल याकडे आता लक्ष देणार आहे. - सिद्धेश्वर आवताडे बिनरोध संचालक डीसीसी बँक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.