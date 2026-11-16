सोलापूर

Solapur District Bank : सोलापूर जिल्हा बँकेच्या उर्वरित आठ जागांवरील उमेदवार मुख्यमंत्री ठरवणार; पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांची तिऱ्हे येथे बैठक,अंतिम यादी राजन पाटील वाचणार

Solapur District Central Cooperative Bank Election Candidate Selection : सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत उर्वरित आठ जागांवरील उमेदवार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून निश्चित करणार असल्याचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी बैठकीत सांगितले.
Solapur District Central Cooperative Bank Election Candidate Selection

Solapur District Central Cooperative Bank Election Candidate Selection

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सोलापूर : जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. इच्छुकांनी दाखल केलेले उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा उद्या (मंगळवार) शेवटचा दिवस आहे. प्रत्येक तालुक्यातील विकास सोसायट्यांचे उमेदवार निश्चित झाले आहेत. ‘उर्वरित आठ जागांवरील उमेदवार कोण असतील, हे मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून निश्चित करू’ असे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी बैठकीत सांगितले. बैठकीनंतर गोरे मुंबईला रवाना झाले.

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NCP district bank elections

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