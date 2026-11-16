Solapur District Bank : सोलापूर जिल्हा बँकेच्या उर्वरित आठ जागांवरील उमेदवार मुख्यमंत्री ठरवणार; पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांची तिऱ्हे येथे बैठक,अंतिम यादी राजन पाटील वाचणार

सोलापूर : जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. इच्छुकांनी दाखल केलेले उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा उद्या (मंगळवार) शेवटचा दिवस आहे. प्रत्येक तालुक्यातील विकास सोसायट्यांचे उमेदवार निश्चित झाले आहेत. ‘उर्वरित आठ जागांवरील उमेदवार कोण असतील, हे मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून निश्चित करू’ असे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी बैठकीत सांगितले. बैठकीनंतर गोरे मुंबईला रवाना झाले..माजी आमदार दिलीप माने यांच्या तिऱ्हे (ता. उत्तर सोलापूर) येथील फार्म हाऊसवर पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी जिल्हा बॅंक निवडणुकीच्या अनुषंगाने बैठक घेतली. यावेळी आमदार सचिन कल्याणशेट्टी, राजेंद्र राऊत, माजी आमदार बबनराव शिंदे, राजन पाटील, दिलीप माने, प्रशांत परिचारक, दिपक साळुंखे पाटील, जयवंतराव जगताप, बबनराव आवताडे, दिग्वीजय बागल, सुरेश हसापुरे आदी उपस्थित होते..बैठकीत आठ जागांवर उमेदवार कोण असतील, यासंदर्भातही चर्चा झाली. दरम्यान, उमेदवारी अर्ज सकाळी ११ ते दुपारी ३ वाजेपर्यंतच मागे घेण्याची वेळ आहे. त्यामुळे या वेळेतच आपल्या मर्जीतील समर्थक उमेदवारांना अर्ज मागे घ्यायला लावणे, विकास सोसायटीतील मोहोळ, बार्शी, मंगळवेढा (बिनविरोध झालेले) सोडून बाकीच्या तालुक्यातही आपलेच उमेदवार निवडून येतील, याचे समिकरण जुळवावे लागणार आहे. यासंदर्भात देखील पालकमंत्र्यांनी बैठकीवेळी सर्वांना सूचना दिल्या आहेत..उमेदवारांची यादी राजन पाटील वाचणारमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून आरक्षित पाच जागा आणि पणन प्रक्रिया, दुग्ध संस्था व नागरी बॅंका-पतसंस्था या तीन जागा, अशा ८ जागांवरील उमेदवार फायनल होतील. त्यानंतर उमेदवारांची अंतिम यादी माजी आमदार राजन पाटील यांच्याकडे पाठवली जाणार आहे. बैठकीतील सर्वांनी यादी वाचून दाखविण्याचा अधिकार राजन पाटील यांना दिला आहे. मंगळवारी (१७) दुपारी एक-दीडच्या सुमारास यादी प्राप्त होईल, असे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.