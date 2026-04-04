Dr. Ambedkar Jayanti in Solapur : 'डॉ. आंबेडकर जयंतीच्या दोन मिरवणुका काढू नका'; छत्रपती शाहूराजे प्रतिष्ठानने पोलिस आयुक्तांकडे का केली ही मागणी?

सोलापूर : शहरात १४ ते १९ एप्रिल या काळात भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती साजरी केली जाणार (Solapur Dr. Ambedkar Jayanti 2026) आहे. दरवर्षी जयंतीनिमित्त एकाच दिवशी सर्व मंडळांच्या मिरवणुका निघतात. पण, यंदा दोन मध्यवर्तींनी वेगवेगळ्या दिवशी मिरवणुका काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंपरेला छेद देणारा हा निर्णय मागे घ्यावा, त्यासाठी पोलिसांनी व समाजबांधवांनी पुढाकार घ्यावा, अशी निवेदने छत्रपती शाहूराजे प्रतिष्ठानतर्फे शहर पोलिस व समाजातील प्रतिष्ठित व्यक्तींना देण्यात आली..भारतरत्न डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त (Dr. Ambedkar Jayanti Celebrations Planned in Solapur) १९ एप्रिल रोजी मिरवणूक काढली जावी. दोन्ही मध्यवर्तींची संयुक्त बैठक घ्यावी, दोघांच्या अडचणी जाणून घेऊन पोलिस आयुक्तांनी त्यातून मार्ग काढावा, अशी अपेक्षा प्रतिष्ठानच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली..Shaktipeeth Highway Update : शक्तिपीठ महामार्गाचा नकाशा बदलला! आता सातारा जिल्ह्यातील 'या' भागातून सुसाट धावणार गाड्या; जयकुमार गोरेंनी दिली महत्त्वाची अपडेट.तसेच ॲड. लौकिक इंगळे, नागेश इंगळे यांनीही त्यांच्या कार्यकाळातील एक मिरवणुकीच्या परंपरेला छेद देऊन निघणाऱ्या दोन मिरवणुका होऊ नयेत, यासाठी दोन्ही मध्यवर्ती मंडळांच्या अध्यक्षांना, विश्वस्तांना एक मिरवणुकीसाठी तयार करावे, असेही निवेदन प्रतिष्ठानतर्फे देण्यात आले. यावेळी प्रतिष्ठानचे संस्थापक देवा उघडे, अध्यक्ष आकाश इंगळे, सचिव कांत उघडे, राज सुरते, ॲड. अजय रणशृंगारे, सचिन वाघमारे, राज भोसले, शीलवंत काळे, युवराज बडेकर, शील भोसले, मुरत निकंबे, विशाल शेवाळे आदी उपस्थित होते.