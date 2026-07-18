Solapur: 'एक पेड माँ के नाम' मोहिमेला बळ; सोलापूर जिल्ह्यात १.१५ लाख वृक्षारोपणाचा संकल्प :- दिलीप पतंगे

हुकूम मुलाणीमंगळवेढा: राज्य शासनाच्या ‘एक पेड माँ के नाम’ तसेच ३० कोटी वृक्ष लागवड मोहिमेला सक्रिय बळ देण्यासाठी जिल्ह्यातील १ हजार १५० सहकारी पतसंस्थांच्या माध्यमातून प्रत्येकी १०० वृक्षांची लागवड व त्यांचे यशस्वी संवर्धन करणार असल्याचा विश्वास सोलापूर जिल्हा सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे संस्थापक-अध्यक्ष दिलीप पतंगे यांनी मंगळवेढ्यात पत्रकारानी बोलताना केले. .या संदर्भात अधिक माहिती देताना अध्यक्ष पतंगे म्हणाले की या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाच्या माध्यमातून संपूर्ण जिल्ह्यात तब्बल १ लाख १५ हजार वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून जिल्ह्यातील सर्व सहकारी पतसंस्थांच्या अध्यक्ष व व्यवस्थापकांना एक विशेष निवेदन पाठविले आहे..Akola Crime News: डोक्यावरच्या जीवघेण्या हल्ल्याची अखेर मृत्यूत परिणती; उपचारादरम्यान जखमीचा मृत्यू; शवविच्छेदन अहवालानंतर आरोपीवर खुनाचे कलम वाढविले.या निवेदनात त्यांनी जागतिक तापमानवाढ, हवामान बदल आणि वाढता पर्यावरणीय असंतोल या गंभीर पार्श्वभूमीवर वृक्षलागवड व त्याचे संगोपन करणे ही अबालवृद्धांसह सर्वांचीच आणि काळाची गरज बनल्याचे प्रकर्षाने नमूद केले आहे..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या ‘एक पेड माँ के नाम’ या राष्ट्रीय मोहिमेला आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या ३० कोटी वृक्ष लागवड मोहिमेला सहकार क्षेत्राने आपले मोठे योगदान दिले पाहिजे, अशी भूमिका मांडली. शासकीय पातळीवर सुरू असलेल्या या व्यापक प्रयत्नांना सहकार चळवळीची जोड मिळाल्यास त्याचे अत्यंत सकारात्मक परिणाम जिल्ह्यात दिसून येतील, असा विश्वास पतंगे यांनी व्यक्त केला..सोनम वांगचुकना हटवण्यासाठी ३० सेकंदाचा प्लॅन, पहाटे ३ पासून हालचाली; साध्या वेशात पोलीस, चादरीचा पडदा लावून उचललं.कसे असेल नियोजित उद्दिष्ट?जिल्ह्यात एकूण पतसंस्थाचा सहभाग: १,१५० सहकारी पतसंस्था.प्रत्येक संस्थेचे कर्तव्य: प्रत्येक पतसंस्था विविध देशी प्रजातींच्या किमान १०० वृक्षांची लागवड करेल.एकूण उद्दिष्ट: संपूर्ण जिल्ह्यात या माध्यमातून एकूण १ लाख १५ हजार नवे वृक्ष लावले जातील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.