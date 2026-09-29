सोलापूर

Solapur Farmer Loan Waiver : 59 हजार शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मार्ग मोकळा; त्रुटी दूर, नवीन यादी लवकरच होणार जाहीर, आतापर्यंत 30 हजार 500 शेतकऱ्यांची नावे प्रसिद्ध

Solapur Farmer Loan Waiver 59,000 Farmers Eligible : सोलापूर जिल्ह्यातील ५९ हजार शेतकरी कर्जमाफीस पात्र ठरले आहेत. याद्यांमधील बँकिंग, आधार आणि व्याजाच्या त्रुटी दुरुस्त झाल्या असून आठ दिवसांत नवी यादी जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
Maharashtra farmer loan waiver latest news

Maharashtra farmer loan waiver latest news

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सोलापूर : राज्य सरकारच्या कर्जमाफीस सोलापूर जिल्ह्यातील ५९ हजार शेतकरी पात्र ठरले आहेत. यातील ३० हजार ५०० शेतकऱ्यांच्या दोन याद्या प्राप्त झाल्या (Solapur Farmer Loan Waiver 2026) आहेत. पण, यातील जिल्हा बँकेच्या ४७२ तर राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या सुमारे पाच हजार शेतकऱ्यांच्या माहितीत त्रुटी होत्या. काहींनी जादा व्याज आकारले होते. शनिवारी (ता. २६) त्रुटी दुरुस्त करून याद्या पुन्हा अपलोड झाल्या आहेत. आता आठ दिवसांत पात्र शेतकऱ्यांची नवी यादी जाहीर होईल, असे जिल्हा उपनिबंधकांनी सांगितले.

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