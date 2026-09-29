Solapur Farmer Loan Waiver : 59 हजार शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मार्ग मोकळा; त्रुटी दूर, नवीन यादी लवकरच होणार जाहीर, आतापर्यंत 30 हजार 500 शेतकऱ्यांची नावे प्रसिद्ध

सोलापूर : राज्य सरकारच्या कर्जमाफीस सोलापूर जिल्ह्यातील ५९ हजार शेतकरी पात्र ठरले आहेत. यातील ३० हजार ५०० शेतकऱ्यांच्या दोन याद्या प्राप्त झाल्या (Solapur Farmer Loan Waiver 2026) आहेत. पण, यातील जिल्हा बँकेच्या ४७२ तर राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या सुमारे पाच हजार शेतकऱ्यांच्या माहितीत त्रुटी होत्या. काहींनी जादा व्याज आकारले होते. शनिवारी (ता. २६) त्रुटी दुरुस्त करून याद्या पुन्हा अपलोड झाल्या आहेत. आता आठ दिवसांत पात्र शेतकऱ्यांची नवी यादी जाहीर होईल, असे जिल्हा उपनिबंधकांनी सांगितले..१ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत ज्या शेतकऱ्यांनी पीककर्ज घेतले आणि ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकले, अशांनाच कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. त्यातही त्या शेतकऱ्यांकडे ३१ मार्च २०२६ रोजी बँकेची येणेबाकी (थकबाकी) असायला हवी, अशी अट आहे. त्यानुसार जिल्हा मध्यवर्ती बँक व राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी बँकांनी जिल्ह्यातील ५९ हजार शेतकऱ्यांचीच यादी अपलोड केली..दरम्यान, कर्जमाफीच्या निर्णयापासून बँकांनी शेतकऱ्यांच्या थकबाकीवर व्याज आकारू नये, असे राज्य सरकारचे आदेश असतानाही काही बँकांनी व्याज आकारून याद्या अपलोड केल्या. त्यात आधार कार्ड, बँक खात्यावरील आणि सातबारा उताऱ्यावरील नावे वेगवेगळी होती. तसेच आधार क्रमांक चुकीचा किंवा कर्जाची रक्कम व्याज आकारून पाठविल्याच्या त्रुटी होत्या. त्यात दुरुस्ती करून बँकांनी त्या शेतकऱ्यांची अचूक माहिती सहकार खात्याला कळविल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले..Ladki Bahin Yojana ₹1500 Installment : लाडक्या बहिणींच्या खात्यात 3000 ऐवजी किती पैसे जमा झाले? घरबसल्या मोबाईलवर मिनिटांत तपासा रक्कम; कशी पाहाल स्टेटस?.सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या ४७२ शेतकऱ्यांच्या माहितीत त्रुटी होती. त्यांची यादी बँकेला देऊन दुरुस्ती करायला सांगितले. माहितीतील त्रुटी दुरुस्तीनंतर याद्या शासनाला अपलोड करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे काही दिवसांत जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांची नवी यादी प्राप्त होईल.-मुकुंद पवार, जिल्हा उपनिबंधक, सोलापूर.Ladki Bahin Yojana August Installment : लाडक्या बहिणींची प्रतीक्षा संपली! आजपासून बँक खात्यात जमा होणार 'ऑगस्ट'चे 1500 रुपये; लगेच चेक करा खाते.आधार प्रमाणीकरणानंतरही पैसे नाहीतबँकांनी अपलोड केलेल्या सोलापूर जिल्ह्यातील ५९ हजारांपैकी २८ हजार ४०० शेतकऱ्यांची नावे अजूनही यादीत आलेली नाहीत. दुसरीकडे, यापूर्वी प्राप्त यादीतील ३० हजार ५०० शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण केले, तरीपण यातील साडेआठ ते नऊ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे पैसे मिळालेले नाहीत. काही दिवसांत त्यांचीही रक्कम बँकेत जमा होईल, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.