Solapur Miyawaki Scam: सोलापूर ‘मियावाकी’ प्रकल्पात कोटींचा भ्रष्टाचार? चौकशीसाठी गणेश भानवसे यांचा पुण्यात आत्मदहनाचा प्रयत्न

गणेश भानवसेसोलापूर : सोलापूर वनविभागांतर्गत राबविण्यात आलेल्या 'अटल आनंद घनवन' (मियावाकी रोपवन) प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत,गणेश अभिमान भानवसे यांनी आज पुणे येथील वन संरक्षक कार्यालयासमोर आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केला. हा प्रयत्न पुणे पोलिसांनी हाणून पाडला. अंगावर पेट्रोल होत नाही आधीच पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतला. .नेमके प्रकरण काय?सोलापूर वनविभागात सन २०२४-२५ मध्ये मियावाकी रोपवन प्रकल्प राबवण्यात आला. या प्रकल्पात नियमानुसार ३ मीटर खोल खोदकाम करणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात केवळ अर्धा फूट खोदकाम करून निकृष्ट दर्जाचे प्लॉट तयार करण्यात आले. यामध्ये लाखो रुपयांचा अपहार झाल्याचा प्राथमिक आरोप भानवसे यांनी केला आहे..भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप:१. ई-निविदा प्रक्रियेचे उल्लंघन: १० लाख रुपयांवरील कामांसाठी ई-निविदा काढणे बंधनकारक असताना, ८ हेक्टर क्षेत्रावरील रोपवनासाठी सुमारे १ कोटी रुपयांची खत खरेदी कोणत्याही निविदा प्रक्रियेविना करण्यात आली.२. कागदपत्रांची फेरफार: मार्च २०२६ मधील प्रस्तावांवर मागील तारखा (बॅक डेटेड) टाकून प्रशासकीय मंजुरी मिळवल्याचा आरोप आहे. तसेच प्रत्यक्ष कामाचे आदेश मिळण्यापूर्वीच जागेवर कामे सुरू करण्यात आली होती.३. निधीचा बेकायदेशीर वर्ग: भ्रष्टाचारावर पांघरूण घालण्यासाठी आणि महालेखाकार कार्यालयाचे ऑडिट टाळण्यासाठी हा निधी 'संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती'च्या खात्यात वर्ग करण्यात आला, जो शासन निर्णयाचे उल्लंघन केलं आहे..अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी:या गैरव्यवहारासाठी सोलापूरचे सहाय्यक वन संरक्षक अजित शिंदे आणि वन परिक्षेत्र अधिकारी रोहितकुमार गांगर्डे यांना जबाबदार धरण्यात आले आहे. यापूर्वी २६ जानेवारी २०२६ रोजी भानवसे यांनी उपोषण केले होते, तेव्हा १५ दिवसांत चौकशी पूर्ण करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, अद्याप कोणतीही कारवाई कारवाई न झाल्याने त्यांनी तीव्र पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे.पुणे येथील वन संरक्षक (प्रादेशिक) यांच्या कार्यालयासमोर आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न गणेश भानवसे यांनी केला.पुढील आंदोलन हे मंत्रालय समोर न सांगता केले जाईल असा इशारा त्यांनी दिला आहे.