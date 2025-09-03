सोलापूर

सोलापुरात घरगुती गॅस गळतीने अख्खं कुटुंब उद्ध्वस्त; आजी-नातवंडांना अग्नी देत असतानाच, सूनबाईही गेल्याची आली बातमी, नेमकं काय घडलं?

Gas leak tragedy in Solapur claims four lives : गॅसगळतीने बलरामवाले कुटुंब उद्ध्वस्त, एकाच कुटुंबातील चौघांचा दुर्दैवी मृत्यू
सोलापूर : शहरातील लष्कर परिसरातील बलरामवाले कुटुंबावर गॅस गळतीमुळे (Solapur Gas Leak) भीषण संकट ओढावले. सुरुवातीला घरातील दोन चिमुरड्यांचा मृत्यू झाला, त्यानंतर उपचारादरम्यान आजी विमलबाई यांनीही अखेरचा श्वास घेतला. इतक्यात अजून एक वाईट बातमी आली, चिमुकल्यांची आई रंजनाबाई यांचाही मृत्यू झाला. अशा रीतीने या कुटुंबातील चार जणांचा एकामागून एक मृत्यू झाल्याने संपूर्ण सोलापूर शहर हादरले आहे.

