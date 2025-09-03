सोलापुरात घरगुती गॅस गळतीने अख्खं कुटुंब उद्ध्वस्त; आजी-नातवंडांना अग्नी देत असतानाच, सूनबाईही गेल्याची आली बातमी, नेमकं काय घडलं?

सोलापूर : शहरातील लष्कर परिसरातील बलरामवाले कुटुंबावर गॅस गळतीमुळे (Solapur Gas Leak) भीषण संकट ओढावले. सुरुवातीला घरातील दोन चिमुरड्यांचा मृत्यू झाला, त्यानंतर उपचारादरम्यान आजी विमलबाई यांनीही अखेरचा श्वास घेतला. इतक्यात अजून एक वाईट बातमी आली, चिमुकल्यांची आई रंजनाबाई यांचाही मृत्यू झाला. अशा रीतीने या कुटुंबातील चार जणांचा एकामागून एक मृत्यू झाल्याने संपूर्ण सोलापूर शहर हादरले आहे..गॅसगळतीने अख्खं कुटुंब उद्ध्वस्तघरगुती गॅस सिलेंडरमधील गळतीमुळे बलरामवाले कुटुंबाला हा मोठा जीवघेणा धक्का बसला. दोन लहान मुले, आजी आणि आई असे चौघेही गमावले गेले. 35 वर्षीय रंजनाबाई राज बलरामवाले (रा. बालाजी मंदिर समोर, नळबाझार चौक, सोलापूर) यांना वाचवण्यासाठी डॉक्टरांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली, मात्र त्यांचे प्राण वाचवता आले नाहीत..अंत्यसंस्काराच्या वेळीच आली, आणखी एक दुःखद बातमीगॅसगळतीत मृत्यू झालेल्या हर्ष, अक्षरा आणि आजी विमलबाई यांच्यावर मोदी स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार सुरू होते. याच वेळी रुग्णालयातून धक्कादायक बातमी आली, चिमुकल्यांची आई रंजनाबाई यांचाही मृत्यू झाला. या घटनेनंतर वातावरण आणखीनच शोकाकुल बनलं..Jammu Kashmir Crime : लग्नाच्या अवघ्या 14 दिवसांत नववधूची निर्घृण हत्या; मुश्ताकनं यास्मीनचा चिरला गळा, शरीरावर धारदार शस्त्राने वार.समाजमनाला हादरवणारी घटनाशवविच्छेदनानंतर रंजनाबाईंचे पार्थिव घरासमोर आणण्यात आले असता, त्यांना शेवटचं पाहण्यासाठी नातेवाईक आणि परिसरातील लोकांच्या रांगा लागल्या होत्या. दुपारच्या सुमारास त्यांच्या पार्थिवावर शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार पार पडले. कुटुंबातील सलग मृत्यूंनी संपूर्ण परिसर शोकमग्न झाला आहे..त्यांचा मेंदूवरील ताबा सुटतोया घटनेत 40 वर्षीय राज बलरामवाले यांच्यावर शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्यांची प्रकृती सध्या स्थिर असली तरी, कधी कधी त्यांचा मेंदूवरील ताबा सुटल्यासारखा होत असल्याने डॉक्टरांच्या विशेष देखरेखीखाली ठेवण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.