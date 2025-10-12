Graduate Voter Registration: पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघासाठी सोलापूरात नोंदणी सुरू, जाणून घ्या अर्जाची शेवटची तारीख

Solapur: पुणे विभागाच्या पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकांकरिता १ नोव्हेंबर या अर्हता तारखेवर आधारित नवीन मतदार याद्या तयार करण्याचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. उत्तर सोलापूर तालुक्यासाठी सोलापूर शहरामध्ये पदवीधर मतदार संघाकरिता २४ मतदान केंद्रे व शिक्षक मतदार संघाकरिता ५ मतदान केंद्रे तयार करण्यात आली..पदवीधर मतदार संघाकरिता फॉर्म नंबर १८ तर शिक्षक मतदार संघाकरिता फॉर्म १९ भरून द्यावयाचे आहे. पात्र मतदारांनी फॉर्म भरून आपले नाव नोंदवावे. असे आवाहन कण्यात येत आहे. .Pandharpur: २६ वर्षांनंतर अनुसूचित वर्गाला मिळाली संधी; सभापतीपदासाठी सर्वसाधारण वर्गाच्या आशा धुळीस!.https://mahaelection. gov.in वेबसाईटवर पदवीधर नोंदणीची सुविधा उपलब्ध आहे. दोन्ही मतदार संघासाठी ऑफलाइन फॉर्म तहसील कार्यालय उत्तर सोलापूर येथील निवडणूक शाखेत उपलब्ध करण्यात आले आहे..मतदार नोंदणी कार्यक्रमाचे टप्पेसूचना प्रसिद्धी ३० सप्टेंबर २०२५प्रथम पुनर्प्रसिद्धी १५ ऑक्टोबर २०२५द्वितीय पुनर्प्रसिद्धी- २५ ऑक्टोबर २०२५दावे व हरकती स्वीकारण्याचा अंतिम तारीख: ०६ नोव्हेंबर २०२५.India Post Recruitment 2025: पदवीधरांनो, आनंदाची बातमी! इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेत 348 पदांची भरती जाहीर, जाणून घ्या अर्ज करण्याची शेवटची तारीख .प्रारूप मतदार याद्यांची छपाई २० नोव्हेंबर २०२५प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्धी २५ नोव्हेंबर २०२५दावे व हरकती स्वीकारणे २५ नोव्हेंबर ते १० डिसेंबरदावे व हरकती निकाली काढणे, पुरवणी यादी तयार करणे २५ डिसेंबरमतदार यादीची अंतिम प्रसिद्धी ३० डिसेंबर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.