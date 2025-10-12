सोलापूर

Graduate Voter Registration: पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघासाठी सोलापूरात नोंदणी सुरू, जाणून घ्या अर्जाची शेवटची तारीख

Graduate Voter Registration In Solapur: पुणे विभाग पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघासाठी उत्तर सोलापूर तालुक्यामध्ये मतदार नोंदणीला प्रारंभ झाला. नोंदणीची शेवटची तारीख ६ नोव्हेंबर आहे. यापूर्वी दोन्ही मतदार संघाकरिता पात्र व्यक्तींनी अर्ज करावेत, असे आवाहन पदनिर्देशित अधिकारी सदाशिव पड‌णे यांनी केले आहे
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Solapur: पुणे विभागाच्या पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकांकरिता १ नोव्हेंबर या अर्हता तारखेवर आधारित नवीन मतदार याद्या तयार करण्याचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. उत्तर सोलापूर तालुक्यासाठी सोलापूर शहरामध्ये पदवीधर मतदार संघाकरिता २४ मतदान केंद्रे व शिक्षक मतदार संघाकरिता ५ मतदान केंद्रे तयार करण्यात आली.

