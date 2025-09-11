Solapur heavy rain: सोलापुरातील पावसामुळे देगाव ओढ्याला पूर; शेतीचं मोठं नुकसान, पाच तासांत होत्याचं नव्हतं झालं

सोलापूर

Heavy Rain in Solapur Causes Flash Flood, Sweeps Away Two Motorbikes: सोलापूर जिल्ह्यातील १३ महसूल मंडळात गुरुवारी रात्री २ ते सकाळी ७ पर्यंत मुसळधार पाऊस झाला. अवघ्या पाच तासात या पावसाने होत्याचे नव्हते केले.
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर: सोलापूर शहरात गुरुवारी पहाटे झालेल्या मुसळधार पावसामुळे देगाव ओढ्याला पूर आला आहे. या पुराचे पाणी डोणगाव- तेलगाव रस्त्यावरून वाहू लागले आहे. यावेळी दोन दुचाकीस्वारांनी वाहत्या पाण्यातून रस्ता ओलांडण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी पाण्याच्या प्रवाहामुळे दोन दुचाकी वाहने वाहून गेली.

