Solapur IT Park: सोलापूरच्या होटगी तलावाजवळील आयटी पार्कची जागा घटली; ५० एकरऐवजी मिळणार ३५ एकर, २३ एकरातच प्लॉटिंग

सोलापूर: शहराजवळील होटगी तलावाशेजारच्या २० हेक्टर (५० एकर) जागा आयटी पार्कसाठी देण्यास कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने मान्यता दिली. त्याचा सगळीकडेच गवगवा झाला. मात्र, जलसंपदा विभागाकडून १४ हेक्टरच (३५ एकर) जमीन आयटी पार्कसाठी मिळणार आहे. त्यातील १२ एकर क्षेत्र पायाभूत सुविधांसाठी लागणार असल्याने केवळ २३ एकरातच आयटी पार्क असणार आहे..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.होटगी तलावाची एकूण २८४.७४ हेक्टर जमीन आहे. यातील २४० हेक्टर बुडीत क्षेत्र असून सांडव्यासाठी ६ हेक्टर राखीव ठेवले आहे. शिल्लक जागेत एमएसईबी, सोलर प्लॅन्ट, पर्यटन विकास, प्राथमिक आरोग्य केंद्र उभारले आहे. आता तलावाच्या सांडव्याशेजारील जागा आयटीसाठी दिली आहे. ३ सप्टेंबरला मोजणी होऊन हद्दनिश्चिती झाली. .शासनाच्या पूर्वीच्या निर्णयांप्रमाणे महसूल विभागाकडून ही जागा ‘एमआयडीसी’ला हस्तांतरित करावी लागेल. आता जलसंपदाने जिल्हाधिकारी कार्यालयास ३५ एकरांच्या हस्तांतरणाचे पत्र दिले आहे. पण, अजून हस्तांतरणाची प्रक्रिया झालेली नाही. दरम्यान, ३५ एकरांपैकी २३ एकरांत आयटी पार्कसाठी उद्योजकांच्या मागणीप्रमाणे प्लॉट पाडून दिले जातील. तेवढी जागाही सुरवातीला पुरेशी असल्याचे एमआयडीसीचे अधिकारी म्हणतात..मोजणीतील चूक आता सुधारली२०२१-२२ मध्ये होटगी तलावाशेजारील जलसंपदा विभागाची २० हेक्टर जागा लॉजिस्टिक पार्कला देण्याचा ठराव कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळात झाला होता. त्यावेळी भूमिअभिलेख कार्यालयाने या क्षेत्राची मोजणी केली, तेव्हा तलावाच्या सांडव्याची जागा खूपच कमी दाखविली होती. त्यामुळे जलसंपदा विभागाने २० हेक्टर जागा आयटी पार्कसाठी देण्याचे मान्य केले होते. पण, वास्तवात तलावाच्या सांडव्याची जागा १५ एकरांपर्यंत असल्याची बाब आताच्या मोजणीत समोर आली. त्यामुळे आयटी पार्कसाठी ३५ एकर जागा दिली जाणार असल्याचे जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले..Indian Army Success Story: १३ वेळा अपयश, पण जिद्द कायम! १४व्या प्रयत्नात अनिकेत झाला भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट, अपयशाला हरवत यशाला गवसणीचा प्रेरणादायी प्रवास.तलावाच्या जागेचा हिशेब (गट क्र. ५७६)एकूण जागा : २८४.७४ हेक्टर बुडीत क्षेत्र : २४० हेक्टर‘एमएसईबी’ला दिलेली जागा : २.८ हेक्टर प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी जागा : ०.६९ हेक्टर पर्यटन विकासास जागा : ३.८३ हेक्टर सोलार प्रकल्पासाठी : १४.६५ हेक्टर सांडव्यासाठी जागा : ६ हेक्टर आयटी पार्कसाठी जागा : १४ हेक्टर शिल्लक जागा : ६.७७ हेक्टर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.