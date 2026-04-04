Solapur Hyderabad Flight : सोलापूरकरांसाठी गूड न्यूज! 17 एप्रिलपासून विमान प्रवासाचं गणित बदलणार; पहा नवीन वेळापत्रक

सोलापूर : फ्लाय ९१ कंपनीकडून सोलापूर–हैदराबाद विमानसेवा १७ एप्रिलपासून सुरू होत असल्याने गोवा विमानसेवेच्या वेळेत (Solapur Hyderabad Flight) बदल करण्यात आला आहे. गोव्याहून दुपारी ३ वाजता येणारे विमान आता सकाळी ११ वाजेपर्यंत सोलापूर विमानतळावर लॅंडिंग करणार आहे. तसेच सायंकाळी ६.१० वाजता सोलापूरहून गोव्याकडे टेकऑफ होणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली..गोवा व मुंबईनंतर आता हैदराबादसाठी विमानसेवा सुरू होत आहे. १७ एप्रिल रोजी पहिली फ्लाइट उड्डाण करणार आहे. नव्या वेळापत्रकानुसार गोव्याहून सकाळी सोलापूरला येणारे विमान पुढे दुपारी हैदराबादला जाणार आहे. तेच विमान सायंकाळी सुमारे ५ वाजेपर्यंत हैदराबादहून परत सोलापूरला येईल आणि त्यानंतर गोव्याकडे रवाना होईल..तिरुपती सेवेसाठी प्रयत्न सुरूसोलापूर-तिरुपती विमानसेवा सुरू करण्यासाठी स्टार एअरकडून प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी सर्वेक्षणही करण्यात आले आहे; मात्र काही तांत्रिक अडचणींमुळे सेवा लांबणीवर पडली आहे. पुणे विमानतळावर स्लॉट उपलब्ध नसणे आणि सोलापूर विमानतळावर नाईट लॅंडिंगची सुविधा नसणे ही प्रमुख कारणे आहेत. तरीही एप्रिलमध्ये सेवा सुरू होण्याची शक्यता कंपनीकडून व्यक्त करण्यात आली..हैदराबादसाठी बुकिंग सुरूहैदराबाद विमानसेवेची घोषणा झाल्यानंतर आता या मार्गासाठी शुक्रवारी (ता. ३) रात्रीपासून तिकीट बुकिंग सुरू झाले आहे. या मार्गावर सोमवार ते शुक्रवारदरम्यान नियमित उड्डाणे असणार आहेत. सोलापूरहून दुपारी ३.२० वाजता सुटणारे विमान सायंकाळी ४.२५ वाजता हैदराबादला पोहोचणार आहे; तर हैदराबादहून सायंकाळी ४.५० वाजता सुटून ५.५० वाजता सोलापूरला आगमन होणार आहे. तिकीटदर अद्याप अधिकृतपणे जाहीर झाले नसले, तरी सध्याच्या दरांच्या तुलनेत ते सुमारे २५०० ते ३००० रुपयांच्या दरम्यान असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.