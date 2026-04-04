सोलापूर

Solapur Hyderabad Flight : सोलापूरकरांसाठी गूड न्यूज! 17 एप्रिलपासून विमान प्रवासाचं गणित बदलणार; पहा नवीन वेळापत्रक

Solapur to Hyderabad Flight Service Launch Date : सोलापूरहून हैदराबादसाठी १७ एप्रिलपासून नवीन विमानसेवा सुरू होत असून, फ्लाय ९१ कंपनीने गोवा फ्लाइटच्या वेळेत बदल केला आहे.
When will Solapur Hyderabad flights start

सकाळ डिजिटल टीम
सोलापूर : फ्लाय ९१ कंपनीकडून सोलापूर–हैदराबाद विमानसेवा १७ एप्रिलपासून सुरू होत असल्याने गोवा विमानसेवेच्या वेळेत (Solapur Hyderabad Flight) बदल करण्यात आला आहे. गोव्याहून दुपारी ३ वाजता येणारे विमान आता सकाळी ११ वाजेपर्यंत सोलापूर विमानतळावर लॅंडिंग करणार आहे. तसेच सायंकाळी ६.१० वाजता सोलापूरहून गोव्याकडे टेकऑफ होणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

Related Stories

No stories found.