Solapur IT Park: आयटी पार्कसाठी आठवडाभरात जमीन हस्तांतरण; मोजणी पूर्ण, हद्द निश्चिती अन् सांडव्यासाठी जागेचा निर्णय बाकी

सोलापूर:होटगी (ता. दक्षिण सोलापूर) येथील जलसंपदा विभागाची ५० एकर जमीन आयटी पार्कसाठी विनामोबदला देण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आठवडाभरात जमिनीचे एमआयडीसीकडे हस्तांतरण करण्याचे आदेश दिले होते. मोजणी प्रक्रिया पूर्ण झाली, पण हद्दनिश्चिती अभावी मोजणी शीटच तयार झाली नाही. यास आणखी चार ते पाच दिवस लागण्याची शक्यता आहे. यावर जिल्हाधिकारी कार्तिकेयन यांनी मोजणी पूर्ण झाली आहे, किरकोळ त्रुटी आहेत, त्या दूर करून आठवडाभरात हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण होणार असल्याचे सांगितले..मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आयटी पार्कसाठी जलसंपदा विभागाची जागा मोफत देण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार ही जागा मोफत देण्याचा निर्णय झाला. मोजणीची प्रक्रिया ८ ऑगस्टला पूर्ण झाली आहे. ऑनलाईन नकाशा जलसंपदा विभागास सादर करण्यात आल्याचे उपअधीक्षक कार्यालयांकडून सांगण्यात आले. पण जलसंपदा विभागाकडून मात्र मोजणी नकाशा मिळाला नसल्याचे सांगण्यात आले..होलसेल बदलामागचं लॉजिक काय? Shahid Afridi ने पाकिस्तान संघाचे वाभाडे काढले; म्हणाला, ट्वेंटी-२० तील खेळाडू कसोटी संघात....५० एकरातून सांडव्यास जागा जलसंपदा विभागाच्या मालकीची होटगी तलावाशेजारी ५० एकर जागा देण्यात येणार आहे. मोजणी पूर्ण करून हद्द निश्चितीही करण्यात आली आहे. पण यामध्ये तलावातून पाणी सोडण्यासाठी सांडव्यास जागा सोडण्यात येणार आहे. ही जागा आयटी पार्कसाठी देण्यात येणाऱ्या ५० एकरातूनच देण्यात येणार आहे. .यावर जलसंपदा विभाग व भूमी अभिलेख विभागाकडून निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्यानुसारच मोजणी नकाशा अंतिम करण्यात येणार असल्याचे कळते. ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्या असून, पुढील आठ दिवसात जमीन जलसंपदा विभागाकडून एमआयडीसीकडे हस्तांतरण करण्यात येणार आहे..कोण आहेत IAS आशिमा मित्तल? मनोज जरांगेंशी चर्चेला गेलेल्या शिष्टमंडळातील महिला अधिकारी.आयटी पार्कसाठी आवश्यक ५० एकर जमिनीची मोजणी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. मोजणी नकाशाही तयार झाला आहे. किरकोळ त्रुटी आहेत, त्या दूर करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. आठवडाभरात जलसंपदा विभागाकडून एमआयडीसीकडे ही जागा हस्तांतर होणार आहे. - एस. कार्तिकेयन, जिल्हाधिकारी, सोलापूर."मोजणी पूर्ण झाली आहे, हद्द निश्चितीमुळे मोजणी नकाशा तयार झाला नाही. याबाबत भूमी अभिलेख कार्यालयांकडून दोन ते चार दिवसांत मोजणी रिपोर्ट येणार आहे. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयांस मोजणी शीट सादर करून हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे."- रोहित मनलोर, उपअभियंता, जलसंपदा विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.