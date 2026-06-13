Solapur IT Park : सोलापूर आयटी पार्कच्या जागेबाबत मोठा ट्विस्ट! CM फडणवीसांच्या घोषणेनंतर प्लॅन बदलला? 'त्या' 50 एकर जागेचं काय होणार? सामंतांच्या विधानाने नवा पेच

सोलापूर : सोलापुरातील प्रस्तावित आयटी पार्कसाठी सध्या होटगी रोडवरील जलसंपदा विभागाची जागा निश्चित करण्यात आली असली, तरी आयटी पार्क शहराबाहेर (Solapur IT Park new location update) नव्हे तर शहराच्या मध्यवर्ती भागात असावे, असे मत उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी शुक्रवारी (ता. १२) व्यक्त केले. त्यामुळे आयटी पार्कसाठी निश्चित झालेल्या जागेचे भवितव्य काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला असून नव्या जागेच्या शोधाची शक्यता निर्माण झाली आहे. (Uday Samant Solapur IT Park announcement).सोलापूर : सोलापुरातील प्रस्तावित आयटी पार्कसाठी सध्या होटगी रोडवरील जलसंपदा विभागाची जागा निश्चित करण्यात आली असली, तरी आयटी पार्क शहराबाहेर (Solapur IT Park new location update) नव्हे तर शहराच्या मध्यवर्ती भागात असावे, असे मत उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी शुक्रवारी (ता. १२) व्यक्त केले. त्यामुळे आयटी पार्कसाठी निश्चित झालेल्या जागेचे भवितव्य काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला असून नव्या जागेच्या शोधाची शक्यता निर्माण झाली आहे. (Uday Samant Solapur IT Park announcement).रेल्वे मैदानावर आयोजित क्रिकेट सामन्याच्या निमित्ताने सोलापुरात आले असता उद्योगमंत्री सामंत यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी सोलापुरासाठी आयटी पार्क उभारण्याची घोषणा केल्यानंतर होटगी रोडवरील जलसंपदा विभागाच्या सुमारे ५० एकर जागेचा प्रस्ताव पुढे आला. ही जागा उद्योग विभागाकडे हस्तांतरित करण्यासाठी प्रस्तावही पाठविण्यात आला आहे..Koyna Dam Water Level : महाराष्ट्रावर 1972 पेक्षाही भयंकर दुष्काळाचे सावट? सर्वात मोठ्या कोयना धरणात उरला फक्त 15 दिवस पुरेल इतकाच साठा, पाहा काय आहे स्थिती.मात्र, फेब्रुवारी महिन्यापासून हा प्रस्ताव कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाकडे प्रलंबित आहे. ११ जून रोजी झालेल्या मंडळाच्या बैठकीतही यासंदर्भात कोणताही निर्णय झाला नाही. अशातच उद्योगमंत्री सामंत यांनी शहराबाहेरील जागेबाबत नाराजी व्यक्त करत आयटी पार्कसाठी शहराच्या मध्यवर्ती भागातील जागेला प्राधान्य दिले पाहिजे, असे स्पष्ट केले..त्यांच्या या वक्तव्यामुळे आयटी पार्कच्या जागेचा विषय पुन्हा चर्चेत आला असून प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला विलंब होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तसेच आयटी पार्क नेमके कोठे आणि कधी उभारले जाणार, याबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..Shaktipeeth Highway : शक्तिपीठ महामार्गाचा वाद मिटणार? माजी मंत्र्यांनी सुचवला 'हा' 45 वर्षांपूर्वीचा ऐतिहासिक तोडगा, नागनाथअण्णांनी असं काय केलं होतं?.१० जुलैला उद्योगमंत्र्यांचा सोलापूर दौराउद्योगमंत्री उदय सामंत १० जुलै रोजी सोलापूर दौऱ्यावर येणार आहेत. तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे लागू असलेली आचारसंहिता संपलेली असेल. या दौऱ्यात आयटी पार्कसंदर्भातील सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन सविस्तर चर्चा करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. होटगी रोडवरील जागेबाबत मागील आठ महिन्यांपासून कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. आता नव्याने शहरात पर्यायी जागा शोधावी लागल्यास प्रकल्पाला आणखी विलंब होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे १० जुलैच्या बैठकीत उद्योगमंत्री कोणता निर्णय घेतात, याकडे सोलापूरकरांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.