सोलापूर

Solapur IT Park : सोलापूर आयटी पार्कच्या जागेबाबत मोठा ट्विस्ट! CM फडणवीसांच्या घोषणेनंतर प्लॅन बदलला? 'त्या' 50 एकर जागेचं काय होणार? सामंतांच्या विधानाने नवा पेच

Uday Samant Solapur IT Park announcement : सोलापूरच्या प्रस्तावित आयटी पार्कसाठी होटगी रोडवरील जागेऐवजी शहराच्या मध्यवर्ती भागात पर्यायी जागा असावी, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सुचविल्याने प्रकल्पाच्या जागेबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
Will Solapur IT Park shift from Hotgi Road?

Will Solapur IT Park shift from Hotgi Road?

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सोलापूर : सोलापुरातील प्रस्तावित आयटी पार्कसाठी सध्या होटगी रोडवरील जलसंपदा विभागाची जागा निश्चित करण्यात आली असली, तरी आयटी पार्क शहराबाहेर (Solapur IT Park new location update) नव्हे तर शहराच्या मध्यवर्ती भागात असावे, असे मत उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी शुक्रवारी (ता. १२) व्यक्त केले. त्यामुळे आयटी पार्कसाठी निश्चित झालेल्या जागेचे भवितव्य काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला असून नव्या जागेच्या शोधाची शक्यता निर्माण झाली आहे. (Uday Samant Solapur IT Park announcement)

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