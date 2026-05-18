Solapur Jangam Samaj : जनगणनेत 'हिंदू' म्हणूनच नोंद करणार; जंगम समाजाचा निर्धार, शिवाचार्यांविरोधी वक्तव्याचा एकमुखाने निषेध

सोलापूर : आगामी जातनिहाय जनगणनेमध्ये जंगम समाजातील प्रत्येकजण धर्म 'हिंदू', जात 'लिंगायत' व उपजात 'जंगम' अशीच नोंद करणार, असा निर्धार सोलापुरातील जंगम समाजाच्या वतीने करण्यात आला. सोलापूर शहर व परिसरातून सुमारे ३ हजार जंगम समाजबांधव यावेळी उपस्थित होते..नांदेड येथील सभेत शिवाचार्य आणि धर्मगुरूंविषयी अपशब्द वापरल्याप्रकरणी अविनाश भोसीकर यांचा जंगम समाजातर्फे यावेळी निषेध करण्यात आला. अक्कलकोट रोडवरील वीरतपस्वी मंदिरात जंगम समाजाचे एकत्रीकरण करण्यात आले होते..याप्रसंगी नागणसूर मठाचे श्रीकंठ शिवाचार्य स्वामी, मैंदर्गीचे नीलकंठ शिवाचार्य स्वामी, वेळापूरकर मुक्तेश्वर शिवाचार्य स्वामी, सदाशिव शिवाचार्य स्वामी आणि कडबगावचे शिवलिंग शिवाचार्य स्वामी यांच्यासह अनेक पूजनीय संत-महंत उपस्थित होते..हिंदू वीरशैव लिंगायत मंचातर्फे चिदानंद मुस्तारे यांनी समाजाला एकत्र येण्याचे आवाहन केले. हिंदू समाजात आणि लिंगायत समाजात फूट पाडण्याचा कोणताही कुटील डाव यशस्वी होऊ देणार नाही, यासाठी या मेळाव्याचे आयोजन केल्याचे उपस्थित शिवाचार्यांनी सांगितले..सांस्कृतिक पाळेमुळे घट्ट करणारी साखळीजनगणनेतील अचूक नोंद ही केवळ सरकारी आकडेवारी नसून, ती समाजाच्या भविष्यातील हक्क, सवलती व लोकसंख्येचे खरे प्रतिनिधित्व ठरवणारी कायदेशीर ओळख असते. त्यामुळे हा निर्णय लिंगायत-जंगम समाजाच्या भावी पिढीसाठी अत्यंत दूरगामी ठरणार आहे. 'हिंदू-लिंगायत-जंगम' ही साखळी एका ठरावाद्वारे पुन्हा अधोरेखित करणे, हा लिंगायत समाजाची सांस्कृतिक पाळेमुळे घट्ट करण्याचा यशस्वी प्रयत्न असल्याची भावना समाजबांधवांनी व्यक्त केली.