ई-केवायसी न केलेल्या लाडक्या बहिणींचा लाभ कायमचा होणार बंद; 'या' तारखेपर्यंत दिली मुदत, राज्यात ८० लाख महिलांनी केलेली नाही e-KYC

सोलापूर जिल्ह्यात ३.७७ लाख महिलांचे ई-केवायसी अद्याप प्रलंबित३१ डिसेंबरपर्यंत ई-केवायसी न केल्यास लाभ कायमचा बंद होणारशासकीय कर्मचारी, वयोमर्यादा व इतर निकषांमुळे हजारो महिलांचा लाभ बंद.सोलापूर : जिल्ह्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे (Ladki Bahin Yojana e-KYC) नऊ लाख लाभार्थी राहिले आहेत. त्या सर्व महिलांना ३१ डिसेंबरपर्यंत ई-केवायसी करून घ्यावी लागणार आहे. मुदतीत ई-केवायसी न करणाऱ्या लाडक्या बहिणींचा लाभ कायमचा बंद होणार आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील तीन लाख ७७ हजार महिलांनी अजूनही ई-केवायसी केलेली नाही..मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत सोलापूर जिल्ह्यातील ११ लाख नऊ हजार महिलांनी अर्ज केले होते. त्यांना सुरवातीचे तीन-चार महिने लाभ मिळाला. पण, योजनेच्या प्रत्येक निकषांनुसार पडताळणी झाली. त्यानुसार संजय गांधी निराधार योजना, चारचाकी वाहने, एकाच कुटुंबातील दोनपेक्षा जास्त महिला, २१ पेक्षा कमी व ६५ पेक्षा जास्त वय असलेल्या महिलांसह शासकीय कर्मचारी महिलांचा लाभ बंद करण्यात आला..या निकषांत जिल्ह्यातील दोन लाख महिला अपात्र ठरल्या. आता शेवटच्या निकषांनुसार ई-केवायसी करून घेतली जात आहे. त्यातून लाभार्थी महिलेच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त आहे की कमी, हे स्पष्ट होणार आहे. त्यात एकट्या सोलापूर जिल्ह्यातील अंदाजे तीन लाखांवर महिला अपात्र ठरतील, असा अंदाज वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वर्तविला आहे..फेब्रुवारीपासून बंद होणार लाभलाडक्या बहिणींना ई-केवायसी करून घेण्यासाठी सध्या ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत आहे. अजूनही राज्यातील ८० लाख महिलांनी ई-केवायसी केलेली नाही. त्यामुळे तिसऱ्यांदा ई-केवायसीसाठी मुदत मिळेल, असा अंदाज आहे. नोव्हेंबर व डिसेंबर महिन्याचा लाभ सर्वांना मिळेल. पण, फेब्रुवारीपासून ई-केवायसी केलेल्या महिला लाभार्थींनाच योजनेचा लाभ दिला जाईल, असेही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले..सोलापूर जिल्ह्यातील स्थितीसुरवातीच्या लाभार्थी : ११.०९ लाखपडताळणीत अपात्र महिला : २.१३ लाखई-केवायसी केलेल्या महिला : ५.१९ लाखई-केवायसी राहिलेले लाभार्थी : ३.७७ लाख.राज्य शासनाने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थींना ई-केवायसी करून घेण्यासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे. योजनेचा लाभ नियमित सुरू राहण्यासाठी सर्व लाभार्थी महिलांनी मुदतीत ई-केवायसी करून घ्यावी. सोलापूर जिल्ह्यातील ६० ते ६५ टक्के महिलांनी ई-केवायसी केली असून उर्वरित महिलांनीही ती प्रक्रिया करून घ्यावी.- किरण जाधव, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, सोलापूर.FAQsप्रश्न 1 : ई-केवायसी करण्याची अंतिम तारीख कोणती आहे?उत्तर : ३१ डिसेंबर ही अंतिम तारीख आहे.प्रश्न 2 : ई-केवायसी न केल्यास काय होईल?उत्तर : योजनेचा लाभ कायमचा बंद होईल.प्रश्न 3 : कोणत्या निकषांमुळे लाभ रद्द झाला आहे?उत्तर : वयोमर्यादा, संजय गांधी निराधार, चारचाकी मालकी, एकाच कुटुंबातील दोनपेक्षा जास्त अर्ज, शासकीय नोकरी इत्यादी..