सोलापूर

Praniti Shinde Solapur : "मविआ झाली तर ठीक, अन्यथा स्वबळावर लढू";- मंगळवेढ्यात प्रणिती शिंदेंची गर्जना!

ZP Panchayat Samiti : मंगळवेढ्यात काँग्रेसच्या इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती प्रसंगी खासदार प्रणिती शिंदे यांनी महाविकास आघाडी झाल्यास एकत्र, अन्यथा स्वबळावर लढण्याची तयारी ठेवण्याचे आवाहन कार्यकर्त्यांना केले.
MP Praniti Shinde Calls for Readiness: MVA Alliance or Standalone Battle

sakal

हुकूम मुलाणी ​
Updated on

मंगळवेढा : मित्र पक्षाचे उमेदवार भाजपच्या गळाला लागल्यामुळे महापालिका निवडणुकीत गडबड झाली त्यामुळे येणाऱ्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या सर्व इच्छुकांनी अर्ज भरून ठेवावेत महाविकास आघाडी झाली तर एकत्र लढू अन्यथा स्वबळावर लढण्याची तयारी ठेवावी असे आवाहन खा. प्रणिती शिंदे यांनी केले.

