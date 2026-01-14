Praniti Shinde Solapur : "मविआ झाली तर ठीक, अन्यथा स्वबळावर लढू";- मंगळवेढ्यात प्रणिती शिंदेंची गर्जना!

मंगळवेढा : मित्र पक्षाचे उमेदवार भाजपच्या गळाला लागल्यामुळे महापालिका निवडणुकीत गडबड झाली त्यामुळे येणाऱ्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या सर्व इच्छुकांनी अर्ज भरून ठेवावेत महाविकास आघाडी झाली तर एकत्र लढू अन्यथा स्वबळावर लढण्याची तयारी ठेवावी असे आवाहन खा. प्रणिती शिंदे यांनी केले..आगामी जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीसाठी मंगळवेढा व पंढरपूर तालुक्यातील इच्छुक उमेदवाराच्या मुलाखती काँग्रेस कार्यालयात आयोजित करण्यात आल्या. त्यावेळी त्या बोलत होत्या यावेळी जिल्हा कार्याध्यक्ष ॲड नंदकुमार पवार, राज्य सचिव अॅड रविकिरण कोळेकर, तालुकाध्यक्ष प्रशांत साळे,पंढरपूर तालुकाध्यक्ष संदीप पाटील, जिल्हा उपाध्यक्ष राजकुमार मेतकुटे, सर्जेराव पाटील ,सुरेश कोळेकर, रवींद्र शिवशरण, शहराध्यक्ष अॅड राहुल घुले, बापूसाहेब अवघडे, नाथा ऐवळे, मारुती वाकडे;सिद्धेश्वर धसाडे,आयेशा शेख,कविता खडतरे,सत्तार इनामदार,संदीप पवार,सुनिता अवघडे आदी उपस्थित होते..Solapur: Ambika Gaikwad यांच्या मुलाला पैसे वाटताना काँग्रेसच्या लोकांनी पकडलं, काय घडलं? | Sakal News.यावेळी बोलताना खा.शिंदे म्हणाले की,भाजप सध्या साम-दाम-दंड-भेद वापरून आता रक्तावर आले.आणि सत्तेच्या बळावर गलिच्छ राजकारण करत आहे अशा परिस्थितीत संविधान आणि लोकशाही वाचवण्यासाठी काँग्रेसचे पदाधिकारी निवडणूक लढवण्यासाठी तयार झाले. भाजपाकडे इच्छुक असलेल्या सत्ता, पैसा हवा आहे मात्र काँग्रेसकडे इच्छुकांना लोकशाही आणि संविधान वाचण्यासाठी लढायचे आहे. काँग्रेस मुक्त करण्याचा संकल्प भाजपाने केला मात्र तेच काँग्रेस युक्त भाजपा झाले..नगरपरिषद निवडणूक चिन्हा ऐवजी आघाडीवर लढली. प्रांत स्तरावर येणाऱ्या सर्व निवडणुका पक्षीय चिन्हावर लढण्याचे ठरवल्यामुळे कार्यकर्त्यांनी पक्ष चिन्हावर तयार राहावे.या निवडणुकीत महाविकास आघाडी झाली तर ठीक आघाडी संदर्भातील निर्णय तुमच्या हातात आहे.भाजप विरोधात लढण्यासाठी इतर मित्र पक्षाला बरोबर घेऊन लढू..मुलाखत देण्यासाठी काँग्रेस कार्यालयातील झालेली गर्दी पाहता सध्या भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधात ग्रामीण भागात देखील मोठा रोष आहे त्यामुळे हा रोष मतपेटीतून व्यक्त करण्याची संधी आहे त्यामुळे मित्र पक्षाला सोबत घेऊन आम्ही तालुक्यात सक्षम पर्याय देण्याचा प्रयत्न करूप्रशांत साळे, तालुकाध्यक्ष काँग्रेस.Pune Municipal Election : पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी पोलिसांचा बंदोबस्त; १४ हजार जवानांचा खडा पहारा!.काँग्रेस मधून चार जिल्हा परिषद गट आणि आठ पंचायत समिती गणातून तब्बल 34 जणांनी मुलाखती दिल्या या मुलाखती खा. प्रणिती शिंदे,तालुकाध्यक्ष प्रशांत साळे, जिल्हा अध्यक्ष सातलिंग शटगार, कार्याध्यक्ष ॲड नंदकुमार पवार अँड अर्जुनराव पाटील सुरेश कोळेकर यांनी घेतल्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.