सोलापूर

Solapur News : "पोलिसात दाखल गुन्ह्यातील सर्वाधिक गुन्हे हे दारूचे"- पो.नि.दत्तात्रय बोरीगिड्डे!

Drink Milk Campaign : मंगळवेढा पोलीस व वारी परिवाराने “दारू नको, दूध प्या” या उपक्रमाद्वारे नागरिकांमध्ये व्यसनमुक्तीचा संदेश दिला. दारूच्या अपघात आणि गुन्ह्यांविरोधात जागरूकता वाढवून सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्यात आले.
Police Highlight High Incidence of Alcohol-Related Crimes

Police Highlight High Incidence of Alcohol-Related Crimes

Sakal

हुकूम मुलाणी ​
Updated on

मंगळवेढा : आजमितीस पोलीस स्टेशनमध्ये दहा गुन्हयापैकी आठ गुन्हे हे दारूमुळे घडत आहेत ही फारच विचार करण्याची गोष्ट असल्याचे प्रतिपादन पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय बोरीगिड्डे यांनी व्यक्त केले. 2025 वर्षाचा शेवट व 2026 च्या नवीन वर्षाच्या स्वागताच्या पूर्वसंध्येला वारी परिवार व पोलीस स्टेशन यांच्या वतीने दारू नको दूध प्या हा उपक्रम दामाजी चौकात राबविण्यात आला.

Loading content, please wait...
police
crime
mangalwedha
awareness
Alcohol addiction
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com