Solapur News : "पोलिसात दाखल गुन्ह्यातील सर्वाधिक गुन्हे हे दारूचे"- पो.नि.दत्तात्रय बोरीगिड्डे!

मंगळवेढा : आजमितीस पोलीस स्टेशनमध्ये दहा गुन्हयापैकी आठ गुन्हे हे दारूमुळे घडत आहेत ही फारच विचार करण्याची गोष्ट असल्याचे प्रतिपादन पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय बोरीगिड्डे यांनी व्यक्त केले. 2025 वर्षाचा शेवट व 2026 च्या नवीन वर्षाच्या स्वागताच्या पूर्वसंध्येला वारी परिवार व पोलीस स्टेशन यांच्या वतीने दारू नको दूध प्या हा उपक्रम दामाजी चौकात राबविण्यात आला. .त्यावेळी ते बोलत होते यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे उपाध्यक्ष प्रा. लक्ष्मण ढोबळे, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष शशिकांत चव्हाण, पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय बोरीगीड्डे,बबनरावजी आवताडे, खरेदी विक्री संघाचे अध्यक्ष सिद्धेश्वर आवताडे,नगरसेवक प्रा.येताळा भगत,प्रशांत गायकवाड,बाबा कौंडुभैरी,सोमनाथ हुशारे,प्रमोद सावंजी,अनिल बोदाडे, सोमनाथ माळी,सीमा बुरजे,क्रांती दत्तु,अरुण किल्लेदार,तेजस सुर्यवंशी,मारुती वाकडे,अॅड रमेश जोशी,मलाय्या स्वामी,राजेंद्र चेळेकर,सिध्देश्वर मेटकरी,प्रविण गोवे, आदी मान्यवरांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. .यावेळी बोलताना पोलीस निरीक्षक बोरीगिड्डे म्हणाले की, घरामधील एक कर्ता पुरूष दारूमुळे मरण पावला तर ते कुंटूब रस्त्यावर येते मग त्या स्त्रीने करायचे काय यासाठी दारूमुक्तीसाठी सर्वांनी पुढे येणे आवश्यक आहे प्रत्येकाने एका व्यक्तीला दारूपासून परावृत्त केले तर खऱ्या अर्थाने सदर उपक्रमाचे फलित होईल वारी परिवाराने व्यसनमुक्त मंगळवेढा हा जो संकल्प केलेला आहे त्यासाठी वारी परिवाराच्या पाठीशी सदैव पोलीस उभे राहतील असे सांगून नवीन वर्षांच्या शुभेच्छा दिल्या.या उपक्रमास पोलीस स्टेशन मंगळवेढा,शिवश्री प्रतिष्ठान,उमेश भीमदे,संतोष बुरकूल यांचे विशेष सहकार्य लाभले सुत्रसंचालन संतोष मिसाळ यांनी तर प्रा.विनायक कलुबर्मे यांनी आभार मानले..दामाजी चौकामध्ये दारू नको दूध प्या या उपक्रमातून उपस्थित नागरिकाबरोबर इजा करणाऱ्या नागरिकांनाही मसाला दुधाचे वाटप करून व्यसनमुक्तीचा नारा दिला. वर्षा अखेरीस अलीकडची तरुणाई दारू पिऊन जुन्या वर्षाला निरोप व नववर्षाच्या स्वागतासाठी सज्ज होते.त्या अनुशंगाने रस्त्यावर हुल्लडबाजी,नशेत वाहन चालविणे,सांयलेन्सरच्या पुंगळ्या काढून मोठा आवाज केल्यामुळे शांतता व सुव्यवस्था भंग पावते तसेच दारूच्या अपघातात मृत्युमूखी तर काहीजण जखमी होतात परिणामी त्यांच्या कुंटुबाचा आधार गेल्याने संपूर्ण कुंटुब रस्त्यावर येते अशा घटना घडू नयेत यासाठी वारी परिवाराने दारूमुक्तीसाठी उचललेले पाऊल खूप महत्वाचे आहे.प्रा.विनायक कलुबर्मे ,वारी परिवार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.