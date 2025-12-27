सोलापूर

Solapur News : कडाक्याच्या थंडीत वारी परिवाराचा मायेचा हात; 200 गरजूंना ब्लँकेटची ऊब!

Blanket Distribution : मंगळवेढा शहरात कडाक्याच्या थंडीत वारी परिवाराने सामाजिक बांधिलकी जपत 200 गरजू नागरिकांना ब्लँकेटचे वाटप केले. या उपक्रमातून मानवतेचा संदेश देत थंडीने त्रस्त नागरिकांना दिलासा देण्यात आला.
हुकूम मुलाणी ​
मंगळवेढा : शहरात सध्या कडाक्याच्या थंडीने नागरिक गारठले आहेत अशा परिस्थितीत रस्त्यावर,झोपडीमध्ये थंडीत कुडकुडणाऱ्या 200 गरजुंना वारी परिवाराने ब्लॅंकेटचे वाटप करून मायेची ऊब दिली. सद्या थंडीचा जोर वाढला असून या थंडीने सर्वसामान्य नागरिक कुडकुडला आहे तर अनेकांनी सध्या शेकोटीचा आधार देखील घेतला आहे.

