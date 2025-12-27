Solapur News : कडाक्याच्या थंडीत वारी परिवाराचा मायेचा हात; 200 गरजूंना ब्लँकेटची ऊब!

मंगळवेढा : शहरात सध्या कडाक्याच्या थंडीने नागरिक गारठले आहेत अशा परिस्थितीत रस्त्यावर,झोपडीमध्ये थंडीत कुडकुडणाऱ्या 200 गरजुंना वारी परिवाराने ब्लॅंकेटचे वाटप करून मायेची ऊब दिली. सद्या थंडीचा जोर वाढला असून या थंडीने सर्वसामान्य नागरिक कुडकुडला आहे तर अनेकांनी सध्या शेकोटीचा आधार देखील घेतला आहे..अशा परिस्थितीत रस्त्यावर उघड्यावर राहणाऱ्या गोरगरीब नागरिकांना पोटाची उपजीविका करण्यासाठी थंडीत देखील घराबाहेर पडावे लागत आहे वारी परिवाराने मात्र सरत्या वर्षाला निरोप देताना सामाजिक बांधिलकी जोपासली आहे सामाजिक जाणीवेतून रस्त्यालगत,मंदिराशेजारी,निराधार,झोपडपट्टी व गरजुंना ब्लँकेट वाटप करण्यात आले या उपक्रमातून मानवतेचा संदेश देण्यात आला. उपक्रमासाठी राज्य उत्पादन शुल्क सोलापूर यांचे विशेष सहकार्य लाभले यावेळी सिद्धेश्वर शिंदे,उमेश माने,प्रफुल्ल सोमदळे,दत्तात्रय भोसले,सुनिल लेंडवे,आदेश मोरे,किरण मोरे, विठ्ठल बिले,रतिलाल दत्तू,गणेश मोरे,पार्थ भगरे,प्रा विनायक कलुबर्मे,सतीश दत्तू उपस्थित होते..कुत्र्याच्या मागे धावत बिबट्या लोकवस्तीकडे.“सेवाच खरा धर्म” या भावनेतून वारी परिवार वर्षभरात अनेक सामाजिक उपक्रम राबवत असतो. कडाक्याची थंडी लक्षात घेता गोरगरिबांना ब्लॅकेट वाटण्याचा निर्णय घेतला ब्लॅंकेट मिळाल्यावर थंडीमुळे त्रस्त असलेल्या अनेक गरजू नागरिकांच्या व मुलांच्या चेहऱ्यावर समाधान दिसून आले.सतीश दत्तू, अध्यक्ष, वारी परीवार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.