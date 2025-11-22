सोलापूर

Solapur Crime : टीव्ही पाहण्यासाठी घरी बोलावून अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; आईने हाक मारली, पण...

Minor Girl Assault Case legal Judgment Solapur : सोलापूर येथे अल्पवयीन मुलीवर अत्याचाराचा प्रयत्न करणाऱ्या सतीश जिल्ला यास न्यायालयाने सात वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली.
Solapur Crime

Solapur Crime

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

सोलापूर : अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केल्याप्रकरणी (Minor Assault Case) जिल्हा न्यायाधीश डी. एन. सुरवसे यांनी एकास सात वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली. सतीश कांताराव जिल्ला (वय ४७, रा. सोलापूर) असे शिक्षा झालेल्या आरोपीचे नाव आहे.

Loading content, please wait...
Court
police case
crime marathi news
school girl
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com