Solapur Crime : टीव्ही पाहण्यासाठी घरी बोलावून अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; आईने हाक मारली, पण...

सोलापूर : अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केल्याप्रकरणी (Minor Assault Case) जिल्हा न्यायाधीश डी. एन. सुरवसे यांनी एकास सात वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली. सतीश कांताराव जिल्ला (वय ४७, रा. सोलापूर) असे शिक्षा झालेल्या आरोपीचे नाव आहे..यातील पीडित अल्पवयीन मुलगी ही घरासमोर खेळत होती. तेव्हा सतीश याने टीव्ही पाहण्यासाठी तिला बोलावून आपल्या घरात नेले. तेथे तिच्यावर अत्याचार करण्याचा प्रयत्न करत होता. तेव्हा पीडिता ही घरासमोर दिसत नसल्याने तिच्या आईने तिला हाक मारली. त्यानंतर पीडिता ही सतीश याच्या घरातून बाहेर आली. तेव्हा ती घाबरलेल्या अवस्थेत होती..Solapur Crime : लग्नात मानपान-हुंडा दिला नाही म्हणून विवाहितेस लाथाबुक्क्यांनी मारहाण; माहेरहून पैसे आणण्यासाठी लावला तगादा.आईने विचारपूस केल्यावर तिने सतीश याने तिच्यावर अत्याचार केल्याचे सांगितले. त्यानंतर तिच्या आईने जेलरोड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यावरुन याप्रकरणी पोक्सोचा गुन्हा दाखल केला. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सचिन पवार यांनी तपास करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. या खटल्यात सरकार पक्षातर्फे ॲड. प्रकाश जन्नू व आरोपीतर्फे ॲड. फिरोज शेख यांनी काम पाहिले..पाच साक्षीदार तपासलेया खटल्यात सरकार पक्षाने पाच साक्षीदार तपासले. यात पीडिता, फिर्यादी, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसह अन्य साक्षी महत्त्वपूर्ण ठरल्या. पीडितेने घडलेली घटना कथन केली. पीडिता व साक्षीदारांच्या साक्ष व सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून न्यायाधीश डी. एन. सुरवसे यांनी आरोपी सतीश जिल्ला याला सात वर्षे सक्तमजुरी व २० हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली..