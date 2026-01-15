Mohol Nagar Parishad : मोहोळ नगरपरिषदेत 'हायव्होल्टेज' ड्रामा! उपनगराध्यक्षपदासाठी नेत्यांकडे इच्छुकांची मोठी पायपीट!

मोहोळ : "हायव्होल्टेज" नगरपरिषद म्हणून परिचित असलेल्या मोहोळ नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्ष पदाची निवड शुक्रवार ता 16 रोजी होणार असून, त्याच दिवशी स्वीकृत नगरसेवक ही निवडले जाणार आहेत. दरम्यान उपनगराध्यक्ष पदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार? याची चिंता नूतन नगरसेवकांना लागली आहे. दरम्यान प्रत्येकाला एक एक वर्षाची संधी दिली जाणार असल्याची चर्चा आहे. मात्र प्रथम उपनगराध्यक्ष पदाची माळ आपल्याच गळ्यात पडावी यासाठी इच्छुकांची नेते मंडळीकडे मोठी पायपीट सुरू आहे. .मोहोळ नगरपरिषदेची पंचवार्षिक निवडणूक नुकतीच पार पडली. यात माजी आमदार राजन पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाचे 11, शिंदे सेनेचे जिल्हाप्रमुख चरणराज चवरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिंदे सेनेचे 8 तर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचा एक असे वीस नगरसेवक निवडून आले आहेत. दोन स्वीकृत नगरसेवकांची त्यात भर पडली तर नगरसेवकांची संख्या 22 होणार आहे. उपनगराध्यक्षाच्या शर्यतीत कुंदन धोत्रे, दत्ता खवळे, अझरुद्दीन कुरेशी व शहनाज तलफदार यांच्यासह अन्य काही नगरसेवक आहेत..Baramati Election : माळेगाव नगरपंचायतीवर 'राष्ट्रवादी'चा झेंडा! वृषाली तावरे उपनगराध्यक्षपदी विराजमान.दरम्यान उपनगराध्यक्ष निवडणुकी साठीच्या विचार विनिमया साठी शुक्रवार ता 16 रोजी सर्व भाजपाच्या नूतन नगरसेवकांची बैठक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यालयात सकाळी 10 वाजता आयोजित केली आहे. तर नगरसेवकांनी "गडबड" करू नये यासाठी गुरुवारी पक्षाच्या वतीने "व्हीप" बजावण्यात आला आहे. उपनगराध्यक्ष पदासाठी एकच उमेदवारी अर्ज दाखल झाला तर निवडणूक बिनविरोध होऊ शकते, मात्र विरोधकांनी अर्ज दाखल केला तर मात्र मतदान प्रक्रियेद्वारे निवड होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान स्वीकृत नगरसेवक व उपनगराध्यक्ष निवडी वेळी अचानक काय राजकीय खेळी होणार काय? अशीही चर्चा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.