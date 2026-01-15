सोलापूर

Mohol Nagar Parishad : मोहोळ नगरपरिषदेत 'हायव्होल्टेज' ड्रामा! उपनगराध्यक्षपदासाठी नेत्यांकडे इच्छुकांची मोठी पायपीट!

Local Body Election : मोहोळ नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्ष निवडीसाठी राजकीय हालचालींना उधाण आले असून, नेत्यांनी नगरसेवकांना पक्षाचा 'व्हीप' बजावला आहे. शुक्रवारी होणाऱ्या या निवडीत कोणाची वर्णी लागते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
High-Voltage Drama in Mohol Municipal Council Elections

High-Voltage Drama in Mohol Municipal Council Elections

Sakal

राजकुमार शहा
Updated on

मोहोळ : "हायव्होल्टेज" नगरपरिषद म्हणून परिचित असलेल्या मोहोळ नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्ष पदाची निवड शुक्रवार ता 16 रोजी होणार असून, त्याच दिवशी स्वीकृत नगरसेवक ही निवडले जाणार आहेत. दरम्यान उपनगराध्यक्ष पदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार? याची चिंता नूतन नगरसेवकांना लागली आहे. दरम्यान प्रत्येकाला एक एक वर्षाची संधी दिली जाणार असल्याची चर्चा आहे. मात्र प्रथम उपनगराध्यक्ष पदाची माळ आपल्याच गळ्यात पडावी यासाठी इच्छुकांची नेते मंडळीकडे मोठी पायपीट सुरू आहे.

Loading content, please wait...
election
mohol
Municipal council elections
Solapur
political alliances in Maharashtra

Related Stories

No stories found.