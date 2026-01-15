सोलापूर

Solapur Election Result: १६ जानेवारीला सोलापूर महापालिका मतमोजणी; पाहा कुठे मोजले जातील तुमचे मत?

Solapur Municipal Corporation Election: राज्यातील २९ महानगरपालिकांचा उद्या १६ जानेवारी रोजी निकाल लागणार आहे. चला तर जाणून घेऊयात सोलापूर महापालिका मतमोजणी कुठे होणार आहे
Solapur Election Result 2026

Solapur Election Result 2026

esakal

Monika Shinde
Updated on

Solapur Municipal Corporation Election Result: सोलापूर महानगरपालिकेच्या २०२५ -२६ या सार्वत्रिक निवडणूकीची मतमोजणी शुक्रवारी, १६ जानेवारी २०२६ रोजी सकाळी १० वाजल्यापासून सुरू होणार आहे. ही प्रक्रिया कायदा- सुव्यवस्था अबाधित ठेवून आणि कोणताही अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी कडक सुरक्षेत पार पडणार आहे.

Loading content, please wait...
maharashtra
election
Election Commission
solapur municipal corporation
Election Commision Of india
solapur city
election commission of maharashtra
Solapur municipal elections
Solapur

Related Stories

No stories found.