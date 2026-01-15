Solapur Election Result: १६ जानेवारीला सोलापूर महापालिका मतमोजणी; पाहा कुठे मोजले जातील तुमचे मत?

Solapur Municipal Corporation Election Result: सोलापूर महानगरपालिकेच्या २०२५ -२६ या सार्वत्रिक निवडणूकीची मतमोजणी शुक्रवारी, १६ जानेवारी २०२६ रोजी सकाळी १० वाजल्यापासून सुरू होणार आहे. ही प्रक्रिया कायदा- सुव्यवस्था अबाधित ठेवून आणि कोणताही अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी कडक सुरक्षेत पार पडणार आहे..तसेच मतमोजणीदरम्यान शांतात व सुरक्षितता राखण्यासाठी सोलापूर शहराचे पोलीस आयुक्त एम. राजकुमार यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ मधील कलम १६३ अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू केले आहेत..Viral News 2026: Labubu नंतर आता Mirumi चर्चेत, जाणून घ्या काय आहे हा ट्रेंड.काय आहेत नियमप्रवेशावर निर्बधमतमोजणी केंद्राच्या मुख्य इमारतीत तसेच परिसरातील १०० मीटरच्या हद्दीत अनधिकृत व्यक्तींना प्रवेशास बंदी असेल. केवळ निवडणूक अधिकारी, कर्मचारी, उमेदवार, त्यांचे अधिकृत प्रतिनिधी आणि वैध पासधारकांनाच प्रवेश दिला जाईल.मोबाईल व इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंना बंदीमतमोजणी केंद्राच्या आवारात मोबाईल फोन, टॅब , लॅपटॉप किंवा संदेशवहनासाठी वापरली जाणारी कोणतीही इलेक्टोनिक उपकरणे नेण्यास व वापरण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे..धोकादायक वस्तूंवर बंदीकाडीपीठी, लायटर इत्यादी साहित्य किंवा कोणत्याही प्रकारची शस्त्रे केंद्रात आणण्यास पूर्णतः बंदी असेल.वाहन प्रवेशाबाबत नियमजिल्हा निवडणूक अधिकारी किंवा निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची अधिकृत परवानगी नसल्यास खासगी वाहनांना मतमोजणी केंद्रात प्रवेश दिला जाणार नाही.माध्यम प्रतिनिधींसाठी सूचनापत्रकार आणि माध्यम कर्मचाऱ्यांना मतमोजणी कक्षात मोबाईल फोन किंवा कॅमेरे नेण्यास मनाई करण्यात आली आहे..SSC and HSC Exam Centers: मोठी बातमी! दहावी-बारावीच्या 107 परीक्षा केंद्रांची मान्यता रद्द; पाहा संपूर्ण यादी.सोलापूर महापालिका मतमोजणी केंद्रेदयानंद कॉलेज, सोलापूर: प्रभाग १, २, ३, ४सिंहगड कॉलेज, सोलापूर: प्रभाग ५, ६, ७, १५ITI तंत्रनिकेतन, अक्कलकोट रोड: प्रभाग ८, ९, १४कुचन हायस्कूल, सोलापूर: प्रभाग १०, ११, १२, १३मेहता प्राथमिक शाळा: प्रभाग १६, १७, १८, २१नूतन मराठी विद्यालय, डफरीन चौक: प्रभाग १९, २०, २५एसआरपीएफ कॅम्प: प्रभाग २२, २३, २४, २६प्रशासनाकडून नागरिकांना आणि राजकीय कार्यकर्त्यांना नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन करण्यात आले असून, मतमोजणी प्रक्रियेत कोणताही अडथळा निर्माण होणार नाही याची दक्षता घेतली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.