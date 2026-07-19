सोलापूर

Solapur News: ६४व्या वर्षी जागतिक विक्रम करणारे शंखवादनाचे महारथी गजानन इंगळे; माढ्यातील विठ्ठल मंदिर भक्तिरसात न्हाऊ घालणारा दमदार शंखनाद

माढ्यातील श्री विठ्ठल मंदिरात जागतिक विक्रमवीर गजानन इंगळे यांचा दमदार शंखनाद; १ तास १४ मिनिटे २२ सेकंद अखंड साधनेचा भक्तिरसात न्हाऊ घालणारा अनुभव
World record holder Gajanan Shivnath Ingale performed a devotional conch blowing ceremony at Madha Vitthal Temple during the Ashadhi Wari pilgrimage.

World record holder Gajanan Shivnath Ingale performed a devotional conch blowing ceremony at Madha Vitthal Temple during the Ashadhi Wari pilgrimage.

Sakal

किरण चव्हाण
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माढा : माढ्यातील श्री विठ्ठल मंदिरात केलेल्या दमदार शंखनादाने भाविकांना भक्तिरसात न्हाऊ घालणारे अकोला येथील सेवानिवृत्त उपविभागीय पोलिस अधिकारी गजानन शिवनाथ इंगळे हे शंखवादनातील जागतिक विक्रमवीर आहेत.

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