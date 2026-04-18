Solapur Police Raid Orchestra Bars : एकाच रात्री 3 ऑर्केस्ट्रा बारवर पोलिसांचे छापे; महिलांसह 91 संशयितांवर गुन्हे दाखल; 1.21 कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त

सोलापूर : सोलापूर ग्रामीण पोलिसांनी एकाच रात्री जिल्ह्यातील तीन ऑर्केस्ट्रा बारवर छापे टाकून तेथे चालणाऱ्या गैरप्रकारांविरोधात कारवाई (Solapur orchestra bar raid news) केली. या कारवाईत ९१ जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, तब्बल एक कोटी २१ लाख ८३ हजार २३५ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे..ऑर्केस्ट्रा बारमध्ये गैरप्रकार सुरू असून परवान्यातील अटी, शर्ती व नियमांचे उल्लंघन होत असल्याची माहिती पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी यांना मिळाली होती. त्यानुसार विशेष पथके तयार करून गुरुवारी (ता. १६) मध्यरात्रीनंतर ही धडक कारवाई करण्यात आली..कोंडी (ता. उत्तर सोलापूर) येथील 'कॉसिनो', खेड (ता. उत्तर सोलापूर) येथील 'सुखसागर' तसेच बळेवाडी (ता. बार्शी) येथील 'सेन्ट्रो' या ऑर्केस्ट्रा बारवर छापे टाकले. तिन्ही ठिकाणी बार मालक व व्यवस्थापकांच्या संगनमताने महिलांकडून अश्लील हावभाव व नृत्य करून घेत असल्याचे आढळले. तसेच ग्राहकांकडून नोटांसारख्या कागदांची उधळण होत असल्याचेही पोलिसांच्या निदर्शनास आले..कॉसिनो बारमध्ये ११ महिला व २३ ग्राहक, सुखसागर बारमध्ये ७ महिला व १८ ग्राहक तर सेन्ट्रो बारमध्ये १८ महिला व ९ ग्राहक मिळून आले. ५७.५१ लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. यामध्ये साउंड सिस्टिम, रोख रक्कम, मोबाईल, वाहने यासह एक तलवारही हस्तगत करण्यात आली आहे..या तिन्ही प्रकरणांमध्ये संबंधित पोलिस ठाण्यांत गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, पुढील तपास सुरू आहे. ही कारवाई अपर पोलिस अधीक्षक प्रीतम यावलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली विविध अधिकाऱ्यांच्या पथकांनी पार पाडली..यामुळे केली कारवाईअश्लील नृत्य व हावभाववेळेच्या मर्यादेनंतर बार सुरूनोटासदृश कागदांची उधळण.कारवाईचा तपशीलएकूण बारवर कारवाई : ३एकूण संशयित : ९१नोंदवलेले गुन्हे : ३एकूण मुद्देमाल : १,२१,८३,२३५ रुपयेबारनिहाय हस्तगत मुद्देमाल (रुपयांत)कॉसिनो बार, कोंडी : ४६.३१ लाखसुखसागर बार, खेड : १८.०० लाखसेन्ट्रो बार, बळेवाडी : ५७.५१ लाख.