Solapur News : वित्त आयोग निधी वाटपात पालकमंत्र्यांची मनमानी; जिल्हा परिषद सदस्यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे केली तक्रार

सोलापूर, : महायुतीमधील तीन पक्षांमध्ये निधी वाटपावरून अंतर्गत कुरबुरी आहेत. मोठा भाऊ असलेल्या भाजपकडून दुजाभाव केला जात असल्याचा आरोप शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांकडून केला जात आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीत मनमानी होत असल्याची तक्रार पंढरपूर तालुक्यातील जिल्हा परिषद सदस्यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे केली. कार्यकर्त्यांची तक्रार ऐकताच उपमुख्यमंत्री पवार यांनी थेट पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांना फोन करून निधी वाटपात राष्ट्रवादीच्या सदस्यांवर अन्याय होऊ नये..सर्वांना समान निधी मिळावा, अशी सूचना केली. पंढरपूर तालुक्यातील जिल्हा परिषद सदस्या मयुरी बागल, गीतांजली साळुंखे, शन्मुखी कोरके, सुप्रिया गायकवाड यांच्यासह प्रमुख नेत्यांनी नुकतीच उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची भेट घेत त्यांच्याकडे सोलापुरात निधीवाटपावरून होत असलेल्या अन्यायाबाबत तक्रारीचा पाढा वाचला. .पालकमंत्री गोरे यांनी उपमुख्यमंत्री पवार यांच्यासमोर समसमान निधी वाटपाचा शब्द दिला आहे. त्यानुसार येत्या दोन ते चार दिवसांत निधी वाटप होईल, अशी अपेक्षा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनी व्यक्त केली. विधान परिषदेच्या निवडणुकीत महायुतीचा धर्म पाळून भाजप उमेदवाराला मदत करूनही निधी वाटपामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांवर अन्याय केला जात आहे. भाजपचे पदाधिकारी स्वतःसाठी अधिकचा निधी घेऊन इतर सदस्यांना तुटपुंजा निधी देत असल्याची तक्रार उपमुख्यमंत्री पवार यांच्याकडे केली आहे. .Uday Samant: मराठा समाजाचा प्रश्न सोडवू, १७ जागा जिंकू: उद्योगमंत्री उदय सामंत, एमआयडीसीचे प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन.Pune News : परवानगीशिवाय ड्रोन उडविल्यास थेट जप्ती.निधी वाटपात कोणत्याही सदस्यांवर अन्याय होणार नाही. भाजपच्या सदस्यांप्रमाणे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांना समसमान निधीचे वाटप केले जाईल, असा शब्द गोरे यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना दिला आहे. त्यानुसार निधीचे वाटप होईल, अशी आम्हाला अपेक्षा आहे. - मुयरी बागल, सदस्या जिल्हा परिषद.‘त्या’ आश्वासनांची केली आठवण.जिल्हा परिषद सदस्यांची तक्रार ऐकल्यानंतर उपमुख्यमंत्री पवार यांनी थेट पालकमंत्री गोरे यांना फोन केला. विधान परिषद निवडणुकीत पालकमंत्री गोरे यांनी समसमान निधीच्या दिलेल्या आश्वासनाची आठवण करून देण्यात आली. महायुतीमधील सर्व पक्षांच्या सदस्यांना समान निधी मिळाला पाहिजे. भाजपप्रमाणे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जिल्हा परिषद सदस्यांना विकासकामांसाठी निधी देण्याची सूचना त्यांनी पालकमंत्री गोरे यांना केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.