सोलापूर : शहर पोलिस दलातील दोन सहायक पोलिस आयुक्त काही दिवसांपूर्वी सेवानिवृत्त झाले आहेत. एका सहायक आयुक्तांचा कार्यकाळ संपला असून, आणखी तिघे निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत. दुसरीकडे, सोलापूर ग्रामीणमधील पंढरपूर, करमाळा, मंगळवेढा आणि मुख्यालय येथील पोलिस उपअधीक्षकांचा (डीवायएसपी) कार्यकाळ पुढील तीन ते दहा महिन्यांत संपणार आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेचे डीवायएसपी मेअखेर निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे या पदांवर बदली होऊन येण्यासाठी अनेक अधिकारी इच्छुक असून, संबंधित बदल्यांकडे त्यांचे लक्ष लागले आहे..सोलापूर शहर पोलिस दलात पुढील वर्षी सहा सहायक पोलिस आयुक्त नव्याने येणार आहेत. यात वाहतूक, गुन्हे शाखा, नियंत्रण कक्ष, प्रशासन आणि विभाग एक यांचा समावेश आहे. नव्याने येणाऱ्या अधिकाऱ्यांची वाहतूक, गुन्हे शाखा आणि विभाग एक येथे काम करण्यास अधिक पसंती असण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण पोलिस दलातही अनेक अधिकारी इच्छुक असून, निवृत्त होणाऱ्या आणि कार्यकाळ संपलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांकडे त्यांचे लक्ष आहे. दरम्यान, सोलापूर ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी यांचा कार्यकाळ १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी, तर शहराचे पोलिस आयुक्त एम. राज कुमार यांचा कार्यकाळ फेब्रुवारी २०२६ मध्ये संपला आहे. हिवाळी अधिवेशनापूर्वी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होतील, अशी चर्चा आहे. त्यामुळे इच्छुक अधिकाऱ्यांनी आतापासूनच फिल्डिंग लावण्यास सुरुवात केल्याचे बोलले जात आहे..अधिकाऱ्यांची नावे अशी...१. सोलापूर शहर पोलिस दलातील सहायक पोलिस आयुक्त प्रताप पोमण व सुरेंद्र मळाळे सेवानिवृत्त झाले आहेत.२. सहायक पोलिस आयुक्त सुधीर खिरडकर यांचा कार्यकाळ जुलै २०२६ मध्येच संपला आहे.३. वाहतूक शाखेचे सहायक पोलिस आयुक्त मनोजकुमार यादव मार्च २०२७, दिलीप पवार मे २०२७, तर अरुण देवकर नोव्हेंबर २०२७ मध्ये निवृत्त होतील.४. सोलापूर ग्रामीणमधील मंगळवेढ्याचे डीवायएसपी डॉ. बसवराज शिवपूजे यांचा दोन वर्षांचा कार्यकाळ ऑगस्ट २०२७ मध्ये पूर्ण होत आहे.५. आयपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा व्ही. एस. (करमाळा) आणि प्रशांत डगळे (पंढरपूर) यांचाही कार्यकाळ फेब्रुवारी-मार्च २०२७ मध्ये पूर्ण होत आहे.६. पोलिस उपअधीक्षक सीताराम डुबल मे २०२७ मध्ये सेवानिवृत्त होत आहेत, तर शिरीष हुंबे यांचाही दोन वर्षांचा कार्यकाळ काही महिन्यांत संपत आहे..अधिकारी म्हणतात, ‘काम करायला सोलापूर चांगले’सोलापूर शहर आणि ग्रामीण भागात काम करून गेलेले अनेक पोलिस अधिकारी पुन्हा सोलापुरात नियुक्ती मिळविण्यासाठी प्रयत्न करतात. दोन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतरही अनेकांचे येथे मन रमते. त्यामुळे ते मुदतवाढही मागून घेतात. यासंदर्भात अनेक वरिष्ठ अधिकारी म्हणतात, ‘सोलापूर जिल्हा काम करायला खूप चांगला असून, येथील लोकही चांगले आहेत.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.