Solapur Power Relief: मंगळवेढ्यातील वीजटंचाई दूर करण्यासाठी अजित पवारांचे मोलाचे योगदान; जयंती कार्यक्रमात माजी सरपंचांचा गौरवोद्गार

मंगळवेढा : मंगळवेढा तालुक्यातील विजेची वाढती मागणी लक्षात घेऊन तो प्रश्न मार्गी लावल्यामध्ये तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे योगदान मंगळवेढ्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरल्याने तालुक्यात आवश्यक ती वीज उपलब्ध झाल्याचे गौरवोउद्गार माजी सरपंच ज्ञानेश्वर भंडगे यांनी व्यक्त केले..राज्य शासनाने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या जयंतीच्या कार्यक्रम शासकीय करण्याचे आदेश दिल्यानंतर आज भाळवणी येथे जयंती सोहळ्यानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते यावेळी सरपंच लक्ष्मण गायकवाड,चारुदत्त पाटील, ग्रामपंचायत सदस्य चंद्रकांत मोरे, तानाजी आवळेकर, महादेव कांबळे, जगन्नाथ पाटील मच्छिंद्र पाटील विठ्ठल वाडेकर, महिबूब सुतार, वसंत माळी;भारत निळे,प्रशांत कदम, विशाल इरकर, गणेश कदम आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते यावेळी बोलताना माजी सरपंच भंडगे म्हणाले की, मी सरपंच असताना तालुक्यातील विजेची टंचाई होती शेतीला पुरेशा दाबाने वीजपुरवठा होत नव्हता आणि वाढती गरज लक्षात घेता भाळवणीतील मंजूर असलेल्या 132 के.व्ही सबस्टेशनचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी तत्कालीन ऊर्जामंत्री असलेल्या अजित पवार यांच्या ब्रह्मपुरी येथील कार्यक्रमांमध्ये याबाबत निवेदन दिले असता अजितदादानी तात्काळ तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांना बोलावून हा प्रश्न मार्गी लावण्याबाबतची सुतोवाच केल्याने त्यानंतर जागेचा प्रश्नानंतर तालुक्यातील विजेचा प्रश्न मार्गी लागला. .त्यासोबत मंगळवेढा उपसा सिंचन योजना असेल शहरातील विविध विकास कामांमध्ये अजितदादा हे नेहमी लक्ष ठेवून होते त्यांच्या अकाली जाण्याने तालुक्याच्या विकासात एक पोकळी निर्माण झाल्याची खंत त्यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केली सरपंच लक्ष्मण गायकवाड यांनी म्हणाले की, अजित दादा यांच्या बद्दल लांबून ऐकून होतो मात्र मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेच्या संदर्भात मंगळवेढ्यातील शिष्टमंडळात समवेत जाण्याचा योग आला त्यावेळी त्यांचा स्पष्टवक्तेपणा घेण्यासारखा होता त्यांनी या प्रश्नात तातडीने बैठक लावून सोडविण्याचे आश्वासन दिले तर महिबूब सुतार म्हणाले की अजितदादा सारखे नेतृत्व महाराष्ट्राला परत मिळणार नाही मात्र त्यांच्या तोंडातील राजकारण लय वंगाळ आहे हे वाक्य मात्र इतरांना घेण्यासारखे आहे तेच वाक्याचा ग्रामीण भागातील लोकांनी आदर्श घेऊन सगळे मिळून मिसळून एकत्र वावरतात हा आदर्श सर्व गावांनी घेणे गरजेचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.