सोलापूर

Solapur Power Relief: मंगळवेढ्यातील वीजटंचाई दूर करण्यासाठी अजित पवारांचे मोलाचे योगदान; जयंती कार्यक्रमात माजी सरपंचांचा गौरवोद्गार

मंगळवेढ्यातील विजेची टंचाई दूर करून शेतीला पुरेशा दाबाने वीजपुरवठा सुरू करण्यामध्ये अजित पवार यांचे योगदान महत्त्वपूर्ण ठरल्याचा गौरव, उपसा सिंचन योजना व इतर विकासकामांवरही त्यांची बारकाईची नजर
The contribution was highlighted during a birth anniversary programme, where speakers recalled his role in power infrastructure and irrigation development.

The contribution was highlighted during a birth anniversary programme, where speakers recalled his role in power infrastructure and irrigation development.

Sakal

हुकूम मुलाणी ​
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मंगळवेढा : मंगळवेढा तालुक्यातील विजेची वाढती मागणी लक्षात घेऊन तो प्रश्न मार्गी लावल्यामध्ये तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे योगदान मंगळवेढ्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरल्याने तालुक्यात आवश्यक ती वीज उपलब्ध झाल्याचे गौरवोउद्गार माजी सरपंच ज्ञानेश्वर भंडगे यांनी व्यक्त केले.

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