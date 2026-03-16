Solapur Municipal Corporation: चाळीतील १० हजार जणांना हक्काची घरे देण्याचा संकल्प; भैय्या चौक, रामलाल चौकात साठणाऱ्या पावसाच्या पाण्याचा योग्य निचरा करणार

सोलापूर: शहरातील मध्यवस्तीमधील प्रभाग १५ मधील प्रमुख प्रश्न सोडवण्यास प्राधान्य असल्याचे सांगत प्रभागातील चाळीत राहणाऱ्या १० हजारांहून अधिक जणांना हक्काची घरे देण्याबरोबरच रस्ते, ड्रेनेजलाईन, पिण्याचे पाणी देण्याचा प्रयत्न असणार आहे. बसस्थानक, रेल्वे स्थानक व उच्चभ्रू वसाहती असलेल्या प्रभाग १५ मधील नागरिकांना चांगल्या सुविधा देण्याचे नियोजन असल्याचे विजयी झालेल्या नगरसेवकांनी सांगितले..प्रभागातील भैय्या चौक व रामलाल चौक परिसरात पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात पाणी साठते. या पाण्याचा निचरा होण्यासाठी प्राधान्य असणार आहे. प्रभागातील अनेक भागात अद्यापही ड्रेनेजची व्यवस्था नाही. नव्याने जोडलेल्या भागात ही सुविधा देण्यासाठी पाठपुरावा करणार आहे..जुन्या चाळीत ड्रेनेजची समस्या आहे. त्याठिकाणी नवीन लाईन टाकण्यात येणार आहे. पाणीपुरवठ्याची समस्या कायम आहे. महापौरांनी बैठक घेऊनही हा प्रश्न सुटला नाही. यामुळे पाण्याची वेळ निश्चित करण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. झोपडपट्टी असलेल्या भागात अधिकाधिक सुविधा देण्याचा प्रयत्न असणार आहे. आमच्या भागात झोपडपट्टींची संख्या मोठी आहे. यातील पात्र नागरिकांना महापालिकेच्या रमाई आवास योजनेतून घरकुल देण्याचे नियोजन आहे, असे या प्रभागातील नगरसेवक विनोद भोसले, चेतन नरोटे आणि श्रीदेवी फुलारे यांनी सांगितले.."चाळीतील अनेक घरे जीर्ण झाली आहेत, अनेक घरे पडत आहेत. यामुळे त्या ठिकाणी राहणाऱ्या नागरिकांना राज्य व केंद्र शासनाच्या योजनेतून नवीन घरे देण्याचा प्रयत्न असणार आहे. ३५० घरांमध्ये १० हजारहून अधिक नागरिक राहतात. उमानगरीत महापालिकेकडून बांधकाम परवाने मिळत नाही. यामुळे महापालिकेचे उत्पन्न बुडत आहे. त्याठिकाणी बांधकाम परवाने मिळावेत, यासाठी आमचा प्रयत्न असणार आहे. शहराचा डीपीआर तयार करण्यात आला आहे, पण अद्याप तो सभागृहात आला नाही. यावर आम्ही सातत्याने पाठपुरावा करत आहे."- चेतन नरोटे, नगरसेवक.."जुनी मिल परिसरात मुले, वृद्धांसाठी उद्यानाचे नियोजन आहे. याबाबत आरक्षित जागेवर उद्यान उभारण्यासाठी प्रस्ताव देणार आहे. शॉर्ट सर्किटचे प्रमाण वाढल्याने त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचे नियोजन आहे. महत्वाचा प्रश्न प्रभागातील चाळीत राहणाऱ्या लोकांचा आहे. त्यांना नवीन घरे देणे हा आमचा अजेंडा राहणार आहे. याशिवाय प्रभागातील दुभाजकांचे सुशोभिकरण, विशेषत: नवी वेस पोलीस चौक ते रेल्वे स्थानक या दुभाजकाचे नुतनीकरणाचे काम हाती घेणार आहे."- विनोद भोसले, नगरसेवक."प्रभागातील महिलांच्या आरोग्यासाठी महापालिका दवाखान्यामार्फत सुविधा देण्यात येतील. अनेक कुटुंब असे आहेत, त्या महिलाच उदरनिर्वाह करतात. अशा महिलांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी लघुद्योग सुरू करणार आहे. अनेक भागात आजही कचऱ्याची समस्या आहे. त्यासाठी आमचा पाठपुरावा सुरू आहे. प्रभागातील मनपाची २५ क्रमांक शाळेचे सुशोभिकरण केले आहे, त्याठिकाणी अधिक मुले शिक्षण घेण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. अनेक भागात अंतर्गत रस्ते नाहीत, त्या रस्ते पावसाळ्यापूर्वी करण्याचे नियोजन असणार आहे."- श्रीदेवी फुलारे, नगरसेवक.